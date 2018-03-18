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۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۴۲

در سال آینده؛

رفع مشکلات اقتصادی مهمترین موضوع در شهرستان دشتی است

رفع مشکلات اقتصادی مهمترین موضوع در شهرستان دشتی است

دشتی- فرماندار دشتی با بیان اینکه در سال آینده مسائل اقتصادی مهمترین موضوع در سطح شهرستان است، گفت: همه باید در راستای رفع موانع تولید، ایجاد شغل و جذب سرمایه گذار کمر همت ببندند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری در جلسه شورای اداری شهرستان دشتی با بیان اینکه سال ۹۶ باهمه تلخی و شیرینی‌ها رو به پایان است، اظهار داشت: حادثه کشتی سانچی، وقوع زلزله کرمانشاه و سقوط هواپیمای آسمان از جمله مهمترین حوادث تلخی بود که کام ملت ما را تلخ کردند.

وی افزود: حضور پرشور و باشکوه مردم در انتخابات که باعث تحکیم انقلاب و یاس و ناامیدی دشمنان در همه عرصه ها می شود از اتفاقات مهم و شیرین در سال جاری بوده است.

نادری پایان حکومت داعش در منطقه را یکی دیگر اتفاقات شیرین در سال ۹۶ عنوان کرد و یادآور شد: انشاالله هر چه زودتر شاهد نابودی همه تروریست ها در منطقه باشیم تا مردم با امنیت کامل زندگی کنند.

وی ادامه داد: در سال جاری کارهای خوبی در سطح کشور و شهرستان صورت گرفته که همه این اقدامات با تلاشها با پیگیری های ریاست جمهور، وزرا و در سطح استان و شهرستان نیز توسط  استاندار و مدیران صورت گرفته است. که از این زحمات تقدیر وتشکر می شود.

لزوم افزایش خدمات‌رسانی به مردم

نادری تاکید کرد: مدیران در سال جدید باید با کار، تلاش و پیگیری های مستمر امید را در دل مردم زنده نگه بدارند و به صورت جهادی کار کنند.

وی بیان کرد: مدیران شهرستان باید برای حل مشکلات مردم از هیچ تلاشی دریغ نورزند و برای اینکه کارها و برنامه ها بهتر صورت گیرد باید اندیشه نو در مدیریت برنامه ها داشته باشیم.

نادری خاطر نشان کرد: اگر یاس و ناامیدی در بین مدیران وجود داشته باشد نمی توان کاری را انجام داد.

فرماندار دشتی با بیان اینکه در سال آینده کارکرد مدیران باید به نسبت گذشته تغییر کند، گفت: در سال آینده مهمترین کار و موضوع در سطح شهرستان مسائل اقتصادی است.

رفع موانع تولید

وی بیان کرد: همه باید در راستای رفع موانع تولید، ایجاد شغل و جذب سرمایه‌گذار کمر همت ببندند.

نادری با تاکید بر اینکه فرهنگ کار باید در شهرستان تقویت شود، گفت: جوانان جویای کار شهرستان باید از ظرفیت اشتغال شهرستان به نحو مطلوب استفاده کنند.

وی خاطر نشان کرد: مدیران شهرستان باید خادم کسانی باشند که می‌خواهند در دشتی سرمایه‌گذاری کنند.

نادری به اقدامات صورت گرفته در ایام نوروز اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به نزدیک شدن ایام نوروز ادارات شهرستان کشیک نوروزی داشته باشند و مدیران به صورت ۲۴ ساعته پاسخگو باشند و عدم پاسخگویی از هیچ مدیری پذیرفته نیست.

توسعه نشاط اجتماعی

وی ادامه داد: در سال آینده دستگاه‌های متولی در شهرستان باید درحوزه نشاط اجتماعی برنامه داشته باشند.

فرماندار دشتی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی برای سال آینده برنامه داشته باشند، گفت: در راستای آموزش نیروی انسانی باید از ظرفیت مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان استفاده شود.

وی همچنین از شهرداران و دهیاران خواست در تقویت بنیه علمی با آموزش و پرورش همکاری و مسئولین نیز از نصب هر گونه پلاکارد به غیر از مناسبت های دینی و مذهبی پرهیز کنند.

فرماندار دشتی با اشاره به سفر اخیر استاندار بوشهر گفت: در این سفر یک روزه استاندار بوشهر از سه طرح اقتصادی و تولیدی بازدید و جلسه رفع موانع تولید و نشست با کارآفرینان و سرمایه گذاران شهرستان دشتی برگزار که در این جلسه ۱۷ طرح اقتصادی بررسی شد.

نادری همچنین بر ضرورت حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در نماز جمعه تاکید کرد.

کد مطلب 4254471

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