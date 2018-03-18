به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرروش شهرستان دشتی اظهار داشت: باید بتوانیم با معرفی ظرفیت های بالقوه شهرستان زمینه حضور سرمایه گذاران را در شهرستان فراهم کنیم.

وی افزود: با توجه به نرخ بالای بیکاری در سطح شهرستان جذب سرمایه گذاران نقش بسزایی در ایجاد اشتغال جوانان جویای کار شهرستان خواهد داشت.

نادری تصریح کرد: ایام نوروز بهترین فرصت برای معرفی زمینه های سرمایه گذاری شهرستان برای مسافران نوروزی است.

وی از تلاش‌های مجموعه آموزش و پرورش در یکسال گذشته تقدیر کرد و گفت: در این مدت با تلاش‌های صورت گرفته اقدامات خوبی در مسائل علمی و آموزشی شهرستان صورت گرفته که انتظار داریم در سال جدید این تلاش‌ها افزایش یابد.

نادری با بیان اینکه در حال حاضر هشت فضای آموزشی تخریبی در شهر خورموج وجود دارد، گفت: شهرستان دشتی در جشنواره خیرین عملکرد خوبی داشته که امیدواریم در سال جدید نیز خیرین همچون گذشته در امر بازسازی فضاهای آموزشی مشارکت داشته باشند.

وی بر ضرورت مشارکت شهرداران و دهیاران در برگزاری طرح تقویت بنیه علمی در سطح شهرستان تاکید کرد و گفت: اجرای این طرح آثار وبرکات فراوانی در سطح شهرستان داشته و خواهد داشت که انتظار داریم شهرداران و دهیاران در اجرای این طرح با آموزش و پرورش همکاری لازم داشته باشند.

فرماندار دشتی با بیان اینکه قانون شورای آموزش و پرورش باید مورد توجه قرار بگیرد گفت: باید از ظرفیت این قانون به نحو مطلوب استفاده کرد.