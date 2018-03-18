راهیان نور بهترین فناوری برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسین محمدرضایی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: آنچه انقلاب و نظام و دین را حفظ می کند فرهنگ مقاومت و ایثار و شهادت است و این فرهنگ اسلام و شیعه را در مقابل دشمنان شکست ناپذیر کرد.

جانشین فرمانده سپاه کربلا افزود: در جنگ تحمیلی دشمن همه فشارها و امکانات جهانی را برای متلاشی کردن صف انقلاب و نظام اسلام به کار برد اما عاملی که موجب شد تا هیچ اتفاقی به میل آنها رخ ندهد و از طرفی صف انقلاب روز به روز محکم تر شود توجه به فرهنگ ایثار و شهادت است و همه جامعه اعم مسئولان و مردم باید این فرهنگ را تقویت کرده و برای مقابله با مستکبرین و نابودی اهداف دشمن آن را به کار برند.

سرهنگ محمدرضایی راهیان نور را بهترین فناوری انتقال فرهنگ مذکور در جامعه دانست و گفت: سرزمین راهیان نور مکانی است که مردم با حضور خود تداعی گر روحیه ی انقلابی گری رزمندگان و روحیه جهادی آنان هستند.

این مقام مسئول در بسیج سپاه کربلا از اقدامات ویژه ی سپاه و بسیج در ترویج این فرهنگ نام برد و گفت: همان گونه که در دفاع مقدس همه دستگاه ها ، نهاد ها و مردم در یک صف مقابل دشمن مقاومت و ایستادگی کردند و آن را با موفقیت پشت سر گذاشتند الان نیز تقویت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مستلزم همکاری و تجهیز امکانات همگانی است.

وی گفت: انتظار است ارگان ها و دستگاه ها برای این امر مشارکت و همکاری نمایند لذا اکنون هم مثل دوران جنگ تحمیلی مورد تهاجم دشمن هستیم و نیاز است تا همه دستگاه ها و ارگان ها به کمک هم بشتابند.

جانشین سپاه کربلا با انتقاد از ضعف مشارکت دستگاه ها در بزرگترین مانور فرهنگی کشور افزود: برخی دستگاه های اجرایی طی چند سال اخیر آن چنان رغبتی به همکاری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نشان ندادند.

سرهنگ محمدرضایی تقویت راهیان نور را پاسداشت مجاهدت رزمندگان و خون شهدا دانست و ادامه ی راه شهدا را مطالبه خانواده های آنان و ملت انقلابی خواند و در پایان تصریح کرد: همانگونه که رزمندگان و شهدا به وظیفه انقلابی خود عمل کردند، مسئولان نیز باید وظیفه شناس بوده و با اقدام انقلابی راه شهدا را ادامه دهند.