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۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۵۵

جانشین فرمانده سپاه کربلا:

راهیان نور بهترین فناوری برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس است

راهیان نور بهترین فناوری برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس است

ساری - جانشین فرمانده سپاه کربلا، راهیان نور را بهترین فناوری برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل های مختلف برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسین محمدرضایی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: آنچه انقلاب و نظام و دین را حفظ می کند فرهنگ مقاومت و ایثار و شهادت است و این فرهنگ اسلام و شیعه را در مقابل دشمنان شکست ناپذیر کرد.

جانشین فرمانده سپاه کربلا افزود: در جنگ تحمیلی دشمن همه فشارها و امکانات جهانی را برای متلاشی کردن صف انقلاب و نظام اسلام به کار برد اما عاملی که موجب شد تا هیچ اتفاقی به میل آنها رخ ندهد و از طرفی صف انقلاب روز به روز محکم تر شود توجه به فرهنگ ایثار و شهادت است و همه جامعه اعم مسئولان و مردم باید این فرهنگ را تقویت کرده و برای مقابله با مستکبرین و نابودی اهداف دشمن آن را به کار برند.

سرهنگ محمدرضایی راهیان نور را بهترین فناوری انتقال فرهنگ مذکور در جامعه دانست و گفت: سرزمین راهیان نور مکانی است که مردم با حضور خود تداعی گر روحیه ی انقلابی گری رزمندگان و روحیه جهادی آنان هستند.

این مقام مسئول در بسیج سپاه کربلا از اقدامات ویژه ی سپاه و بسیج در ترویج  این فرهنگ نام برد و گفت: همان گونه که در دفاع مقدس همه دستگاه ها ، نهاد ها و مردم در یک صف مقابل دشمن مقاومت و ایستادگی کردند و آن را با موفقیت پشت سر گذاشتند الان نیز تقویت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مستلزم همکاری و تجهیز امکانات همگانی است.

وی گفت: انتظار است ارگان ها و دستگاه ها برای این امر مشارکت و همکاری نمایند لذا اکنون هم مثل دوران جنگ تحمیلی مورد تهاجم دشمن هستیم و نیاز است تا همه دستگاه ها و ارگان ها به کمک هم بشتابند.

جانشین سپاه کربلا با انتقاد از ضعف مشارکت دستگاه ها در بزرگترین مانور فرهنگی کشور افزود: برخی دستگاه های اجرایی طی چند سال اخیر آن چنان رغبتی به همکاری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نشان ندادند.

سرهنگ محمدرضایی تقویت راهیان نور را پاسداشت مجاهدت رزمندگان و خون شهدا دانست و ادامه ی راه شهدا را مطالبه خانواده های آنان و ملت انقلابی خواند و در پایان تصریح کرد: همانگونه که رزمندگان و شهدا به وظیفه انقلابی خود عمل کردند، مسئولان نیز باید وظیفه شناس بوده و با اقدام انقلابی راه شهدا را ادامه دهند.

کد مطلب 4254485

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