به گزارش خبرنگار مهر، ووشو ایران سال ۲۰۱۸ بازی های آسیایی را اواخر مردادماه به میزبانی اندونزی و مسابقات قهرمانی جوانان جهان، تیرماه در شهر «برازیلیا» پایتخت کشور برزیل را به عنوان مهم‌ترین رویدادهای بین المللی پیش رو دارد.

بر این اساس، کادر فنی تیم های جوانان و بزرگسالان ایران در دو بخش زنان و مردان از سوی فدراسیون برای این دو میدان مهم انتخاب و معرفی شد که حسین اوجاقی همچون گذشته هدایت تیم ساندای ایران را با کمک منصور نوروزی برعهده‌ خواهد داشت. در بخش تالو هدایت تیم ملی در بازی‌های به فرشاد عربی ملی پوش عنوان دار کشورمان سپرده شد.

اما در ساندای زنان مائو یابی چینی سرمربی است و لیلا بندانی کمک وی خواهد بود. در تالو نیز دوان جینگ جینگ از چین سرمربی است و محبوبه کریمی کمک وی می باشد.

در رده سنی جوانان و در بخش ساندا امیر اوجاقی سرمربی است و علی شیرآقایی به همراه مظفر خضری کمک های وی هستند. در تالو بازهم از تجربیات فرشاد عربی استفاده خواهد شد. در بخش دختران نیز همان مربیان چینی در ساندا و تالو فعالیت می کنند و خدیجه زینالزاده و سودابه جاوید کمک های آنها در رده جوانان خواهند بود.