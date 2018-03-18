توزیع ۴۲۰ دستگاه آبگرمکن و یخچال در مناطق محروم استان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرید محبی پیش از ظهر یکشنبه در رابطه با جزئیات خبر افزود: در آستانه سال جدید، ۴۲۰ دستگاه یخچال و آبگرمکن به منظور بهرهمندی خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد استان در مناطق محروم با ضریب محرومیت هفت و هشت توزیع شد.
محبی تصریح کرد: ۲۴۰ دستگاه آبگرمکن با اعتبار ۸۸ میلیون تومان و همچنین ۱۸۰ دستگاه یخچال با مبلغ ۱۳۴ میلیون تومان خریداری و به مددجویان مناطق محروم با ضریب هفت و هشت اختصاص یافت.
محبی با اشاره به اینکه ۳۲ هزار خانوار با جمعیت ۷۸ هزار نفر(۹ درصد جمعیت استان) تحت حمایت کمیته امداد استان است، گفت: ۱۸ هزار خانوار با حدود ۵۳ درصد جامعه هدف تحت حمایت این نهاد در مناطق محروم استان ساکن هستند.
محبی به خدمات ارائه شده به جامعه هدف اشاره کرد و ابراز داشت: خدماتی از جمله توزیع تانکر آب، لوازم ضروری زندگی، لوازمالتحریر، کمک به کودکان مبتلا به سوءتغذیه، پرداخت هزینه تحصیلی دانش آموزان، تأمین شهریه دانشجویان و همچنین پرداخت وام به مددجویان این مناطق از مهمترین اقدامات کمیته امداد در طول سال برای مناطق محروم است.
مدیرکل کمیته امداد استان با تاکید بر اینکه محرومیتزدایی، تقویت بنیه فرهنگی و توانمندسازی خانوادههای مددجو یکی از مهمترین رسالتهای کمیته امداد است، تصریح کرد: رسیدگی به وضعیت مددجویان مناطق محروم در اولویت برنامههای کمیته امداد است و عدم وجود امکانات و شرایط مطلوب در مناطق محروم کهگیلویه و بویراحمد، این مناطق را نیازمند توجه بیشتر کرده است.
محبی رفع فقر و محرومیت از همه مناطق به خصوص مناطق محرومتر استان را نیازمند توجه، حمایت و همکاری تمامی مسئولان، دستگاهها و به خصوص خیران دانست و بر ضرورت توجه، حمایت و همکاری نهادهای خیریه در راستای فقرزدایی و کاهش محرومیت در استان تأکید کرد.
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