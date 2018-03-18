به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن بارونی در مورد اینکه تورم حوزه سلامت با تورم عمومی تفاوت دارد، اظهارداشت: تورم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گفته می‌شود که ممکن است برخی کالاها کاهش و برخی افزایش یابد و به این تغییرات در قیمت کالاها تورم گفته می‌شود که تورم بخش عمومی با بخش سلامت کاملا متفاوت است.

وی افزود: با توجه به اینکه کالاهای بخش سلامت وابستگی شدیدتری به نرخ ارز دارند با نوسانات نرخ ارز شدت بیشتری در جهت افزایش دارند. بر اساس مطالعات متعدد تورم بخش سلامت بین ۱.۸ تا دو برابر بخش عمومی است به عنوان مثال در سال ۱۳۹۳ درصد تورم بخش عمومی حدود ۱۵ درصد بوده است و تورم بخش سلامت بالغ بر ۳۲ درصد اعلام شده است.

این دکترای اقتصاد سلامت در ارتباط با اینکه افزایش تعرفه در حوزه سلامت بعد از طرح تحول سلامت و قبل از آن چه میزان است، گفت: مطالعات میدانی متعددی انجام شده است. اگر تعرفه های مصوب در نظر بگیریم افزایش تعرفه ویزیت و خدمات پزشکی به طور متوسط ۱۳۷ درصد تغییر یافته است.

بارونی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم این تغییرات به بیمه‌های درمانی تحمیل شده است تا مردم، به عنوان مثال هزینه سازمان بیمه سلامت قبل و بعد از طرح تحول بیش از چهار برابر شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه بیان داشت: افزایش تعرفه آزمایشگاه قبل و بعد از طرح تحول سلامت در سال ۱۳۹۶ چه مقدار است، میزان افزایش تعرفه قبل و بعد از طرح تحول سلامت در حوزه آزمایشگاه نسبت به خدمات دیگر پزشکی کمتر بوده است. همچنین متوسط افزایش تعرفه تست ها آزمایشگاهی در سه سال قبل و سه سال بعد از طرح تحول حدود ۱۷ درصد بوده است.

وی در پاسخ به اینکه افزایش هزینه‌ها (تورم) و کاهش تعرفه‌ها در آزمایشگاه از نظر اقتصادی چه عواقبی دارد، بیان داشت: یکی از مهم ترین مسائل این است که تعرفه ها باید بر اساس قیمت تمام شده تعیین شود و حاشیه سود و نقطه تعطیلی هر بخش مورد بررسی قرار گیرد.

بارونی با بیان اینکه متاسفانه در سال های اخیر شاهد تعطیلی آزمایشگاه های متعدد بوده ایم که این نشان می دهد این آزمایشگاه ها تعداد بیمار در روز کمتر از ۲۵ داشته اند، عنوان کرد: باید در ایران مدلی طراحی شود مانند برخی از کشورهای پیشرفته که تاسیس ازمایشگاه ها مرجع پزشکی با در نظر گرفتن سود حاصل از سرمایه گذاری باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه گفت: یکی از عواقب اصلی کاهش تعرفه‌ها در بخش تشخیصی این است که به مرور آزمایشگاه‌ها رو به کیت‌های ارزان قیمت و مواد بی کیفیت کرده و تشخیص ها زیر سئوال رفته و به دنبال آن درمان بیماران نیز دچار خطا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: دولت‌ها باید علاوه بر واقعی کردن تعرفه‌ها مکانیزمی جهت پرداخت آنها نیز طراحی کنند که به بیماران نیز فشار وارد نشود و پرداخت از جیب آنها نیز افزایش پیدا نکند.