گیلان اولین قطب صنعت سلولزی در کشور می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دلق پوش در جلسه کمیته صنعت استان که قبل از ظهر یکشنبه در سالن شهید انصاری استانداری گیلان برگزار شد، گفت: تعداد ۸۳ هزار نفر در بخش صنعت گیلان در حال اشتغال بوده و از خدمات بیمه ای استفاده می کنند.

فرهاد دلق پوش افزود: تعداد ۴۷۰ واحد صنعتی در استان نیازمند بازسازی و تکمیل هستند که این امربه ۱۲۲هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد تا طرح های نیمه تمام صنعتی استان به بهره برداری برسند.

رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت گیلان گفت: نداشتن تشکل های تجاری موثر، نبود پایانه صادراتی محصولات کشاورزی گل و گیاه از ضعف های تجارت در استان است.

وی دارو و صنایع غذایی را یکی دیگر از ظرفیت های بزرگ صنعت گیلان عنوان کرد.

دلق پوش با اشاره به مساحت ۹۱۸ هزار هکتاری عرصه صنعتی در شهرکهای صنعتی استان و تعداد هزار و ۱۵۸طرح صنعتی در دست ساخت، ادامه داد:هزار و ۱۰۳ مورد جواز تاسیس واحدهای صنعتی در استان با پیشرفت های فیزیکی در زمینه های مختلف صادر شده است.

دلق پوش با اشاره به دغدغه ضعف حمایت های ریالی توسط بانک ها و موسسات در بخش صنعت، تصریح کرد: ضعف بازاریابی به علت موانع و مشکلات تعرفه ای و بسته بندی نامناسب محصولات تولید شده در استان از مشکلات اساسی در بخش صنعت و صادرات است.

وی با تاکید بر ایجاد نمایشگاه دائمی و بین المللی صادرات کالا و تشکل های تجاری موثر، افزود: نبود پایانه صادراتی محصولات کشاورزی گل و گیاه نیز از دیگر ضعف های تجارت در استان است.