۱۴۱ تیم نیروی انتظامی استان زنجان در نوروز۹۷ فعالیت خواهند داشت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری در محل استانداری زنجان، افزود: طی ایام تعطیلات نوروز پلیس تمام تمهیدات و برنامهریزی لازم برای تأمین امنیت را در دستور کاری خود قرار داده است.
وی اظهار کرد: در ایام نوروز نیروی انتظامی بهصورت ۱۰۰ درصدی در آمادهباش است و ۱۴۱ تیم خودرویی، موتورسوار و تیمهای پیاده فعالیت خواهند کرد.
فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: در استان زنجان امنیت خوبی برقرار است و عملکرد پلیس استان در بحث انتخابات و راهپیماییها بسیار خوب بوده است.
آزادی به موضوع چهارشنبه آخر سال اشاره کرد و گفت: تعداد مصدومان در چهارشنبه سوری و ایام منتهی به این روز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد کاهش داشته است.
وی همچنین گفت: در بحث تصادفات با فرهنگسازیهای انجامشده طی ۱۰ سال آمار فوتیهای حوادث جادهای ۱۰ هزار نفر کاهش داشته است.
فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: شعار امسال طرح نوروزی پلیس «آرامش بهاری بانظم و امنیت» است و طرح نوروزی پلیس از ۲۴ اسفند آغازشده و تا ۲۵ فروردین ادامه دارد.
آزادی تصریح کرد: عامل انسانی یکی از عوامل مهم در وقوع تصادفات رانندگی در جادههای استان زنجان است.
وی با بیان اینکه امنیت یکی از شاخصهای اصلی در هر جامعهای به شمار رفته و وجود این شاخص باعث توسعه همهجانبه بهویژه در حوزه گردشگری میشود، گفت: فراهم کردن محیطی توأم بانظم و آرامش، از اهداف و رویکردهای اصلی پلیس در طول اجرای طرح نوروزی خواهد بود.
