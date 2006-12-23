نباید به حل فوری بحران قانون اساسی واحد امیدی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر،"خوزه مانوئل باروسو" در گفتگو با روزنامه بیلد ام زونتاگ خاطر نشان کرد : قانون اساسی واحد تا زمانی که به تصویب تمام اعضا نرسد؛ از قدرت اجرایی برخوردار نخواهد بود .

رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به ریاست دوره ای آلمان بر اتحادیه اروپا گفت : آلمان وعده داده تا در دوره شش ماهه ریاست خود بر اتحادیه اروپا راهکار لازم و ضروری را برای خروج قانون اساسی واحد اتخاذ کند ، اما در عین حال بیان این نکته ضرورت دارد که نباید بیش از اندازه امیدوار بود .

" باروسو" با بیان اینکه باید مکانیزم تصمیم گیری در اروپا اصلاح شود،گفت : کشورهای اروپایی مخالف با قانون اساسی واحد با تغییر نگرش خود می توانند در تحقق هر چه زودتر اهداف داخلی اتحادیه اروپا تاثیرگذار باشند.

وی افزود: با این وجود آلمان باید از تمام توان خود برای احیای دوباره قانون اساسی واحد استفاده کند .

رئیس کمیسیون اروپا در این همچنین گفت : اروپا به تحرک و تغییر نیاز دارد؛ باید راهی را برای خروج اروپا از رکود و ثبات پیدا کرد .

قانون اساسی واحد اروپایی در تاریخ 18 ژوئن 2004 ( 29 خرداد 83 ) به تصویب 25 کشور عضو اتحادیه اروپایی رسیده بود و در 12 ژانویه 2005 ( 23 دی 83 ) به تصویب نمایندگان پارلمان اروپا رسید .

تا کنون 16 کشور اروپایی قانون اساسی واحد را به امضا رسانده اند .