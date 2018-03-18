روحانی بیست و پنجمین سالگرد برقراری روابط تهران-مینسک راتبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس‌ جمهور در پیامی به رئیس جمهور بلاروس، بیست و پنجمین سالگرد برقراری روابط دوستانه و توأم با همکاری تهران - مینسک را تبریک گفت.

روحانی در این پیام آورده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای الکساندر گریگورویچ لوکاشنکو

رئیس جمهوری بلاروس

بیست و پنجمین سالگرد روابط دوستانه و توأم با همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس را به جناب‌عالی، دولت و ملت بلاروس تبریک می‌گویم.

به رغم فراز و نشیب‌ها و تحولات فراوان جهان پیرامون ما در ربع قرن گذشته و تأثیرگذاری آن بر همه، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس با اتخاذ سیاستی مستقل، عزم خود را برای توسعه همکاری‌ها در جهت منافع دو کشور و دو ملت به نمایش گذاشته‌اند. بر این اساس طی بیش از دو دهه اخیر، همکاری نزدیک دولت‌های ما در بسیاری از مسایل و موضوعات مهم دو جانبه و بین‌المللی نتایج ثمربخشی در پی داشته است. تبادل هیأت‌ها در سطوح مختلف و گسترش روابط در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به خوبی بیانگر تعمیق و تحکیم روابط دو کشور است. همچنین، برگزاری چهارده دور نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و برگزاری کارگروه‌ها و کمیته‌های زیرمجموعه آن، مؤید تمایل جدی طرفین برای پیشبرد روند همکاری‌های فیمابین است.

دستاوردهای ارزشمند روابط طی ۲۵ سال گذشته و عبور از موانع پیش‌رو، چشم‌انداز روشنی در مقابل ما قرار داده است لذا اطمینان دارم که روابط حسنه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس بیش از پیش در راستای منافع متقابل دو ملت گسترش خواهد یافت.

از خداوند متعال سلامتی و موفقیت آن جناب و سعادت و سربلندی دولت و مردم بلاروس را مسألت می‌نمایم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران»