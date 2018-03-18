شهر جهانی مهیای میزبانی/ اینجا یزد؛ مرکز جغرافیای ایران

خبرگزاری مهر، گروه استانها ـ نیره شفیعیپور: درست در مرکز نقشه ایران، استانی پهناور، کویری، خشک اما با صفا، زیبا با چینشی هنرمندانه، شهر «قنات و قنوت و قناعت»، دیار «خشت و خاک و خاطره» نام گرفته، شهری که امسال افتخار جهانی شدن را برای نخستین بار تجربه میکند.
میگویند میدان مارکار، مرکز ایران است، مرکز ایران از همین امروز چهرهای دیگر به خود گرفته و مهمانانش را یکییکی استقبال میکند.
پلاک خودروهای سطح شهر میگوید که مردم دارالعباده از امروز سفره میزبانی خود را گستراندهاند و مردمی از شمال و جنوب، شرق و غرب و گردشگرانی از خارج از کشور مهمان آن هستند.
یزد که پیشتر با افتخار نخستین شهر خشتی جهان خود را به مسافران نورزیاش معرفی میکرد، امروز بر پیشانی خود، ثبت جهانی بافت تاریخی به عنوان گستردهترین بافت تاریخی جهان را دارد و با این پیشینیه به استقبال مهمانان خود میرود.یزد که پیشتر با افتخار نخستین شهر خشتی جهان خود را به مسافران نورزی معرفی میکرد، امروز بر پیشانیاش، افتخار ثبت جهانی بافت تاریخی را دارد
یزد از چندی پیش مهیای میزبانی شده و از نیمههای بهمنماه، حال و هوای شهر تغییر کرده بود، جدول خیابانهای رنگ آمیزی، زمینهای رها شده، حصارکشی و پلها و نردهها شستوشو شدند، هتلها خانهتکانی شدند، محوطههای بناهای تاریخی زیباسازی و نورپردازی شد و اینها همه نشان از یک مهمانی بزرگ داشت.
مهمانی که سال گذشته بیش از یک میلیون نفر در آن شرکت کردند، بعضیها چند شبی ماندگار شدند و بعضیها توقفی کوتاه داشتند و عبور کردند.
امسال به طور قطع این مهمانی باشکوهتر خواهد بود زیرا مسافران، مهمان شهری خواهند شد نام آن در فهرست شهرهای جهانی دنیا میدرخشد.
ورود ۱۱۰ هزار گردشگر در سال ۹۶ به استان یزد
البته زیباییهای یزد در هر یک از فصول سال، سبب شده تا این دیار همواره میزبان گردشگران داخلی و خارجی باشد و امسال بیش از ۱۱۰ هزار گردشگر از شهرهای مختلف جهان مهمان یزد بودند.
یزد گرچه کاستیهایی در زمینه واحدهای اقامتی دارد اما مهمانان نوروزی اطمینان داشته باشند که مهماننوازی یزدیها و درایت آنها در مهمانداری، مسافران را بیسرپناه نخواهد گذاشت و همه با هر توان مالی میتوانند روزهای خوبی را در یزد سپری کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد در مورد مراکز اقامتی استان یزد و آمادهسازی آنها برای ایام نوروز به خبرنگار مهر گفت: در مجموع ۱۲۴ واحد اقامتی با ظرفیت ۵ هزار نفر آماده خدمترسانی به مسافران نوروزی هستند.
فعالیت ۴۶ واحد بومگردی در یزد
فاطمه دانش یزدی عنوان کرد: ۴۶ واحد بومگردی نیز در سطح استان فعال است که با حال و هوای خاص خود میتوانند میزبانی شایستهای از مهمانان نوروزی داشته باشند.
وی بیان کرد: ۱۰۶ واحد پذیرایی بینراهی نیز برای خدمترسانی به مسافران آمادهسازی شدهاند و مردم از هر نقطهای که وارد استان شوند، در طول مسیر فضاهایی برای استراحت آنها در نظر گرفته شده است.
دانش یزدی ادامه داد: ساماندهی سوئیتهای اجارهای نیز تا حد امکان انجام شده که مردم میتوانند با آرامش خیال در این منازل به استراحت بپردازند اما توجه داشته باشند در منازلی اقامت کنند که دارای مجوز میراث فرهنگی باشد.
امکان اقامت در یزد با هر توان و امکان مالی
البته بحث اقامت مسافران نوروزی تنها به هتلها، هتل آپارتمانها، واحدهای بومگردی و سوئیتهای اجارهای منحصر نشده و فضاهای دیگری نیز برای مسافران در نظر گرفته شده تا هر مسافری بسته به علاقه، توان مالی و نظر خود میتواند هر یک از این گزینهها را برای اقامت انتخاب کند.
امسال مسافران نوروزی در دو پارک بزرگ شهر و پارک کوهستان امکان نصب چادر دارند و سرویسهای بهداشتی، آب شرب، فضا برای نصب چادر و ... برای آنها پیشبینی شده است.
یکی از بزرگترین ظرفیتهای اسکان در ایام نوروز، مدارس و کلاسهای درس است که طی سالهای اخیر به خوبی توانسته کاستیهای استان یزد در زمینه اسکان مسافران را پوشش دهد.
امکان پذیرش روزانه ۲۲ هزار نفر در مدارس استان یزد
رئیس اداره تعاون و رفاه آموزش و پرورش استان یزد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: امسال به طور روزانه آمادگی پذیرش ۲۲ هزار نفر در مدارس استان را داریم و در کل طول دوره تعطیلات نوروزی که از ۲۸ اسفندماه آغاز میشود، ظرفیت پذیرش ۶۵ هزار خانوار در مدارس استان یزد وجود دارد.
حسین کلانتری از آماده سازی ۳ هزار و ۸۰۰ کلاس درس در ۴۱۲ مدرسه در سطح استان برای اسکان مسافران نوروزی به ویژه فرهنگیان خبر داد.
وی یادآور شد: ۱۷ پایگاه برای مراجعه مسافران نوروزی در نظر گرفته شده که دو پایگاه در شهرستان یزد و ۱۵ پایگاه نیز در سایر شهرستانها آماده خدمترسانی و راهنمایی مسافران و فرهنگیان هستند.
کلانتری ادامه داد: سال گذشته ۵۴ هزار خانوار با جمعیتی بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر در استان یزد پذیرش شدند که ۹۰ درصد آنها فرهنگی بودند.برای اسکان مسافران نوروزی تقریبا مشکلی در استان وجود ندارد زیرا همه ارگانها و نهادها بسیج شدهاند و در صدد خدمترسانی به بهترین نحو به مسافران هستند و حتی اماکن مذهبی نیز در این زمینه ورود کردهاند
در زمینه اسکان مسافران نوروزی تقریبا مشکلی در استان یزد وجود ندارد زیرا همه ارگانها و نهادها بسیج شدهاند و در صدد خدمترسانی به بهترین نحو ممکن به مسافران هستند و حتی اماکن مذهبی نیز در این زمینه ورود کردهاند.
زائرسرای امامزاده سیدجعفر (ع) همچنین فضای بیرونی امامزاده نیز برای اسکان مسافران نوروزی فراهم شده و مردم میتوانند خدمات خوبی از این امامزاده واجبالتعظیم دریافت کنند.
مسئول دبیرخانه بینالمللی یزد حسینیه ایران در مورد اسکان مسافران در حسینیهها نیز به خبرنگار مهر گفت: از آنجا که ممکن است شرایط جوی به نحوی باشد که امکان اسکان در چادرها نباشد یا مشکلاتی در این زمینه وجود داشته باشد، با چند حسینیه در سطح استان هماهنگی لازم به عمل آمده تا در صورت نیاز، اسکان اضطراری در این اماکن انجام شود.
سیدحسن حسینی بیان کرد: از همه ظرفیتهای مذهبی استان برای میزبانی از مسافران نوروزی استفاده خواهیم کرد اما بیشتر در زمینه فرهنگی ورود کردهایم تا بتوانیم فرهنگ اصیل یزدیها را در کنار بناها و اماکن تاریخی به گردشگران عرضه کنیم.
وجود ۲۰ کمپ کویرنوردی در مناطق مختلف استان یزد
به جز بحث اسکان، مباحث مرتبط با گردشگری نیز در سطح استان شرایط بهتری پیدا کرده بهنحوی که اکنون بیش از ۲۰ مجموعه کمپ کویرنوردی در مناطق مختلف استان مستقر شده و گردشگران میتوانند در کنار بازدید از اماکن تاریخی، سری هم به جاذبههای طبیعی این استان بزنند.
کمپهای کویرنوردی، رصد ستارگان، چشمههای باستانی نظیر غربالبیز، مجموعه نظیر کوهریگ، باغهای ایرانی نظیر باغ صدری تفت، باغ پهلوانپور مهریز و دهها و صدها اثر تاریخی و طبیعی دیگر میتواند اوقات به یاد ماندنی برای گردشگران نوروزی رقم بزند.
در نهایت همه چیز برای یک سفر به یاد ماندنی، خاطرهانگیز، ارزان و خوب به استان یزد فراهم است و یزدیهای مهماننواز با آغوش باز پذیرای مهمانان نوروزی خود خواهند بود.
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