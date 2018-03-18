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۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۳۹

احداث سایت‌موزه صحرایی شادیاخ نیشابور در دستور کار قرار گرفت

احداث سایت‌موزه صحرایی شادیاخ نیشابور در دستور کار قرار گرفت

جانشین پایگاه تاریخی نیشابور گفت:برای نخستین بار، عملیات اجرایی احداث مسیرهای دسترسی سایت تاریخی شادیاخ نیشابور از محل اعتبارات مدیریت پایگاه نیشابور آغاز شد.

به‌گزارش خبرگزار مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی، هادی شریفان جانشین پایگاه منطقه تاریخی نیشابور گفت: در این طرح، بیش از ۲هزار مترمربع از محوطه و عرصه باستانی شادیاخ که در طی سال‌های قبل کاوش و مورد حفاری باستان‌شناسی قرار گرفته است، خواناسازی، مرمت و از طریق احداث راهروها و کریدورهای مخصوص دسترسی گردشگران به داخل قسمت‌های کاوش‌شده برای بازدید امکان پذیر خواهد شد.

او افزود: در این مجموعه فرهنگی علاوه بر ایجاد مسیر بازدید، برخی از آثار شاخص نیز به‌صورت مولاژ در موقعیت واقعی به‌دست‌آمده جانمایی می‌شوند تا شناخت گذشته کهن شادیاخ برای گردشگران و مسافران ملموس‌تر باشد.

شریفان تصریح کرد: در طرح تکمیلی سایت‌موزه شادیاخ نیز مجموعه‌ای از غرفه‌های ارائه محصولات فرهنگی درخصوص نیشابور کهن و صنایع‌دستی این شهرستان نیز ارائه خواهد شد. درواقع این مجموعه بسته کامل فرهنگی، تاریخی و نیشابورشناسی خواهد بود. ضمن این‌که فضای سبز پیرامونی نیز به جلوه‌های این مجموعه خواهد افزود.

کد مطلب 4254591
فاطمه کریمی

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