مهمترین چالش دولت در سال آینده اشتغال و معیشت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت در سال ۹۶ و در جمع خبرنگاران اشتغال و معیشت مردم را مهمترین چالش دولت در سال آینده برشمرد و گفت: باید در سال آینده برای این موضوع برنامه های جدی تدوین کنیم که مهمترین آنها افزایش سرمایه گذاری است.

وی افزود: نیازمند این هستیم که بخش خصوصی و شرکت های دولتی منابع خود را به سمت سرمایه گذاری در این حوزه بیاورند و پس از آن به دنبال سرمایه گذاری خارجی باشیم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه اصلی ترین نیاز سرمایه گذاری امنیت آن است، خاطرنشان کرد: هیچ نهادی نباید مانع فعالیت بخش خصوصی شود و مهمترین پیام سیاست های اصل ۴۴ نیز همین است که توسعه بخش خصوصی هیچ مشکلی را به وجود نخواهد آورد.

جهانگیری با بیان اینکه ایران مزیت های زیادی برای جذب منابع خارجی دارد، تصریح کرد: نظام بانکی باید در سال آینده نقش جدی تری را ایفا کند. امروز در دولت مصوبه ای را داشتیم که بر اساس آن برای چین خط فاینانس ۱۰ میلیارد دلاری ایجاد شد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه درآمد مردم در سال های گذشته کاهش چشمگیری داشته است، خاطرنشان کرد: نیازمند سیاست های اصلاحی هستیم تا طبقات ضعیف و قشر حقوق بگیر که قدرت خریدشان کاهش یافته، افزایش پیدا کند.

جهانگیری با بیان اینکه دولت دوازدهم از ابتدای آغاز به کار خود تحت فشار سیاسی کار را آغاز کرد، گفت: تمایل دارم دولت در فضای آرامی کار را ادامه دهد اما اگر شرایط اقتضا کند در میدانی که فراهم شود، مسائل را بیان خواهم کرد اما فعلاً ترجیح می دهم در آرامش ادامه دهیم.

وی با اشاره به اینکه کشور با چالش های بزرگی روبرو است، بیان کرد: برخی از مشکلات کشور به ابرچالش تبدیل شده است. مانند مسئله آب که امروز به مسئله ای سیاسی، اجتماعی و امنیتی تبدیل شده است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: راهکار مسائل مختلف کشور، راهکار سیاسی است و امروز راهکار فنی و تکنیکی چندان کارایی ندارد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تقویت بنیه دفاعی کشور گفت: بر سر آنچه که بر اساس دکترین دفاعی کشور تنظیم شده است، مذاکره نخواهیم کرد. تجربه به ما ثابت کرده است که در شرایط سخت تنها می مانیم. قدرت دفاعی ما برای دفاع از ملت و منطقه است و بر سر آن مذاکره نخواهیم کرد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: دولت از مدتها قبل برای همه حالت هایی که برای برجام ممکن است به وجود آید، سناریوهایی را پیش بینی کرده است اما امیدواریم غربی ها و آمریکائی ها اشتباه نکنند و از فضای به وجود آمده برای تعامل با ایران استفاده کنند.

جهانگیری در پایان با بیان اینکه در نخستین روز سال 97 از مناطق زلزله زده کوهبنان کرمان بازدید خواهد کرد، گفت: امیدوارم سال آینده سالی با دغدغه های کمتر برای ملت ایران باشد.