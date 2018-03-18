کمپین «بهرفت» نوروز ۹۷ در خوزستان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمعیت هلال احمر استان خوزستان، علی خدادادی در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه ها و اقدامات جمعیت هلال احمر خوزستان در نوروز ۹۷ اظهار کرد: جمعیت هلال احمر خوزستان در راستای وظایف بشر دوستانه و نوع دوستانه خود هر ساله با شروع ایام نوروز اقدام به برپایی ایستگاه های امدادی و پایگاه های سلامت و ایمنی مسافران نوروزی نوروزی می کند.

وی افزود: طرح ملی امداد و نجات مسافران نوروزی از ۲۵ اسفند ۹۶ تا ۱۵ فروردین ۹۷ به مدت ۲۰ روز در سراسر استان اجرا می شود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان با بیان اینکه امسال طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی در حوزه جوانان و طرح نیابت را در حوزه داوطلبان داریم، گفت: در حوزه امداد و نجات ۲۰ پست ثابت، ۲۲ پست موقت، ۵۷۰ امدادگر، ۴۲ دستگاه آمبولانس، ۳۰ خودروی امدادی و ۱۵ خودروی نجات، پنج دستگاه موتورلانس و هفت موتورسیکلت امدادی در خدمات رسانی به مسافران نوروزی مشارکت دارند.

خدادادی ادامه داد: همچنین یک هزار نفر از جوانان عضو هلال احمر خوزستان با برپایی ۳۲ پست ثابت و هفت پست سیار در قالب طرح ملی ایمنی و نجات مسافران نوروزی مشارکت می کنند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان اضافه کرد: در حوزه بهداشت و درمان نیز درمانگاه های سیار و موقت نوروزی برپا می شود و پیش بینی می شود، بتوانیم به بیش از پنج میلیون مسافر نوروزی خدمات رسانی کنیم.

خدادادی گفت: دو درمانگاه ویژه راهیان نور در مناطق فکه و دهلاویه با حضور ۶ پزشک، ۱۰ پرستار و ۱۲ امدادگر در ایام نوروز به مسافران نوروزی و زائران راهیان نور خدمت رسانی می کنند.

وی تصریح کرد: داوطلب یاران امداد و نجات هم در پست های سه گانه آبادان، خرمشهر و اندیمشک به همراه پزشکان داوطلب با استقرار در این مبادی مسافران و بیماران را به صورت سرپایی ویزیت می کنند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خوزستان با اشاره به اجرای کمپین نه به تصادفات و برنامه بهبود رفتارهای ترافیکی موسوم به «بهرفت» از سوی هلال احمر افزود: این دو برنامه در راستای تسکین آلام بشری در زمینه فرهنگ سازی و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و رانندگی ایمن و کاهش آمار تصادفات و تلفات اجرا می شوند.

خدادادی گفت: ارتباط و تذکر لسانی با رانندگان، توزیع لوح های فشرده آموزشی، پمفلت ها و بروشورهای نوروزی جزئیات برنامه ملی بهرفت است.

وی با اشاره به طرح سحاب که سامانه حرکت های امدادی و بشر دوستانه است، بیان کرد: در این طرح نیز داوطلبان با استفاده از دوچرخه به مراکزی که مسافران نوروزی اسکان یا تجمع می کنند مراجعه و نیازهای آنها را برطرف می کنند.