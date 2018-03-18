تشدید نظارت بر عرضه کالا و خدمات در استان کرمانشاه طی نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه، داریوش جودکی، از تشدید نظارت ها بر بازار و عرضه کالا و خدمات طی نوروز ۹۷ خبر داد و گفت: این اداره‌کل در راستای ایجاد آرامش در بازار با همکاری سایر دستگاه های نظارتی شرایط لازم را فراهم کرده تا نوروزی مناسب را برای مسافران رقم بزند.

وی از تشدید نظارت های نوروزی طی این ایام خبر داد و تصریح کرد: مسافران و میهمانان استان می توانند در صورت مشاهده تخلفات و شکایات خود را علاوه بر اعلام به تلفن سه رقمی ۱۳۵ با سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ نیز در میان بگذارند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تصریح کرد: این اداره‌کل همگام با بازرسان دستگاه‌های نظارتی در قالب کارگروه گشت مشترک با خودروهای متحدالشکل از صبح تا پاسی از شب در سطح شهر علی الخصوص بازار و محل های خرید فروشگاهی نظارت دارند.

آقای جودکی در ادامه با اشاره به ورود مسافران و گردشگران به استان کرمانشاه از آمادگی شعب این اداره کل برای ارائه خدمات شایسته و مطلوب خبر داد و گفت: جاذبه های تفریحی، تاریخی و فرهنگی استان کرمانشاه این قابلیت را دارد که پذیرای مسافرین و میهمانان نوروزی باشد و مسئولین واحد های صنفی با رعایت حقوق مصرف کنندگان و سود های مصوب و همچنین نصب قیمت سعی نمایند خاطره خوشی از مسافرتها بر جای بماند.