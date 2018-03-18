اولویت رئال در نقل انتقالات، بازیکنی به غیر از «نیمار»

به گزارش خبرگزاری مهر، هرچند این روزها بیشتر اخبار نقل و انتقالاتی در تیم فوتبال رئال مادرید مربوط به نیمار و احتمال پیوستن این ستاره به تیم مادریدی است، اصلیترین اولویت باشگاه و فلورنتینو پرس در زمینه خرید بازیکن پیدا کردن جانشینی برای لوکا مودریچ است.
نیمار بازیکنی است که صحبت از خریدش و اقدام برای این کار بیشتر در راستای سیاست کهکشانی مادریدیهاست، اما ترانسفر او با واقعیت فاصله زیادی دارد و احتمالش زیاد است که پاریسن ژرمن به هیچ وجه زیر بار فروش ستارهای که با سروصدای فراوان او را از بارسلونا خرید، نرود.
لوکا مودریچ اما از نظر رئال نمونه کامل و ایدهآل یک هافبک است و حالا سران باشگاه درصدد هستند که جانشینی مانند خود او برایش پیدا کنند. مودریچ در ۵ سال اخیر نقشی چشمگیر در موفقیتهای رئال مادرید داشته است، به غیر از این همان خصوصیات بازیسازیای را دارد که زیدان در تیمش به آن نیاز و البته اعتقاد فراوان دارد.
اما حالا مادرید میداند که سن او رو به افزایش است و فرصت زیادی برای بازی کردن ندارد و به همین دلیل به دنبال پیدا کردن جایگزینی مناسب برای او در اولین فرصت است.
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