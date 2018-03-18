اولویت رئال در نقل انتقالات، بازیکنی به غیر از «نیمار»

به گزارش خبرگزاری مهر، هرچند این روزها بیشتر اخبار نقل و انتقالاتی در تیم فوتبال رئال مادرید مربوط به نیمار و احتمال پیوستن این ستاره به تیم مادریدی است، اصلی‎ترین اولویت باشگاه و فلورنتینو پرس در زمینه خرید بازیکن پیدا کردن جانشینی برای لوکا مودریچ است.

نیمار بازیکنی است که صحبت از خریدش و اقدام برای این کار بیشتر در راستای سیاست کهکشانی مادریدی‎هاست، اما ترانسفر او با واقعیت فاصله زیادی دارد و احتمالش زیاد است که پاری‎سن ژرمن به هیچ وجه زیر بار فروش ستاره‏ای که با سروصدای فراوان او را از بارسلونا خرید، نرود.

لوکا مودریچ اما از نظر رئال نمونه کامل و ایده‎آل یک هافبک است و حالا سران باشگاه درصدد هستند که جانشینی مانند خود او برایش پیدا کنند. مودریچ در ۵ سال اخیر نقشی چشم‎گیر در موفقیت‌های رئال مادرید داشته است، به غیر از این همان خصوصیات بازی‎سازی‎ای را دارد که زیدان در تیمش به آن نیاز و البته اعتقاد فراوان دارد.

اما حالا مادرید می‎داند که سن او رو به افزایش است و فرصت زیادی برای بازی کردن ندارد و به همین دلیل به دنبال پیدا کردن جایگزینی مناسب برای او در اولین فرصت است.