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۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۵۳

مادرید دنبال جانشینی برای «مودریچ»؛

اولویت رئال در نقل انتقالات، بازیکنی به غیر از «نیمار»

اولویت رئال در نقل انتقالات، بازیکنی به غیر از «نیمار»

رئال مادرید از سوی مطبوعات به نیمار نسبت داده می‏‎شود و این در حالی است که اولویت باشگاه خرید بازیکنی دیگر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هرچند این روزها بیشتر اخبار نقل و انتقالاتی در تیم فوتبال رئال مادرید مربوط به نیمار و احتمال پیوستن این ستاره به تیم مادریدی است، اصلی‎ترین اولویت باشگاه و فلورنتینو پرس در زمینه خرید بازیکن پیدا کردن جانشینی برای لوکا مودریچ است.

نیمار بازیکنی است که صحبت از خریدش و اقدام برای این کار بیشتر در راستای سیاست کهکشانی مادریدی‎هاست، اما ترانسفر او با واقعیت فاصله زیادی دارد و احتمالش زیاد است که پاری‎سن ژرمن به هیچ وجه زیر بار فروش ستاره‏ای که با سروصدای فراوان او را از بارسلونا خرید، نرود.

لوکا مودریچ اما از نظر رئال نمونه کامل و ایده‎آل یک هافبک است و حالا سران باشگاه درصدد هستند که جانشینی مانند خود او برایش پیدا کنند. مودریچ در ۵ سال اخیر نقشی چشم‎گیر در موفقیت‌های رئال مادرید داشته است، به غیر از این همان خصوصیات بازی‎سازی‎ای را دارد که زیدان در تیمش به آن نیاز و البته اعتقاد فراوان دارد.

اما حالا مادرید می‎داند که سن او رو به افزایش است و فرصت زیادی برای بازی کردن ندارد و به همین دلیل به دنبال پیدا کردن جایگزینی مناسب برای او در اولین فرصت است.

کد مطلب 4254622

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    نظرات

    • علی IR ۱۴:۰۷ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
      0 0
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      کواچیچ که خوبه

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