خط دوم انتقال آب به شیراز سال آینده افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی ظهر یکشنبه در نشست خبری فعالیت های عمرانی فارس افزود: اولویت هایی را برای حرکت به جلو در حوزه عمرانی تعریف شده که به طور حتم در ایجاد اشتغال نیز تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: پروژه های عمرانی افزایش ارزش افزوده، جذب سرمایه گذاری و... به همراه دارد به همین دلیل به دنبال شناخت چالش ها و توانمندی ها رفتیم.

معاون عمرانی استاندار فارس تصریح کرد: مباحث مربوط به آب در اولویت قرار گرفت و در سال آینده شاهد افتتاح تعدادی از سدها از جمله هایقر، نرگسی و... خواهیم بود.

رحیمی یادآور شد: تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی این سدها نیز در دستور قرار گرفته است و برای رفع نیاز آب شرب مردم پروژه های آبرسانی به شهرها و روستاها در دستور کار قرار گرفت.

وی یادآور شد: خط دوم آبرسانی از سد درودزن به شیراز تا پایان سال آینده افتتاح می شود و آبرسانی به شهرهایی همچون داراب، جهرم، زرین دشت و... در حال انجام و شهرهای شمال استان نیز در حال پیگیری است.

معاون عمرانی استاندار فارس افزود: انتقال آب دریا به استان فارس پیگیری شد و اولین سرمایه گذاری در این بحث ورود کرد و پیمانکار نیز مشخص شده است.

رحیمی در خصوص مشکلات آبرسانی به روستاها نیز گفت: ۴۲۴۳ روستا با جمعیت ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر وجود دارد که خشکسالی و افزایش عمق چاهای آب باعث بروز مشکلات شده است.

وی تصریح کرد: آزاد راه شیراز به اصفهان در اولویت پروژه های عمرانی در بخش حمل و نقل است و اتصال به آزاد راه شیراز به بوشهر مد نظر قرار دارد.

معاون عمرانی استاندار فارس افرود: در بحث حمل و نقل ریلی نیز راه اهن شیراز به اصفهان را داریم اما تا زمانیکه به بار متصل نباشد صرفه اقتصادی ندارد به همین دلیل تلاش که بارهای از طریق ریل منتقل شود.

رحیمی تصریح کرد: پروژه راه آهن شیراز به بوشهر را داریم که بتوانیم از ترانزیت بار استفاده کنیم و پروژه شیراز به گل گهر نیز در حال اجرا است.

وی یادآور شد: ۳۴۱ کیلومتر راه اصلی و ۹۰۶ کیلومتر راه روستایی داریم و در کل ۱۹۴۵ کیلومتر راه در استان فارس در حال اجرا است.