محسن حرازیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر از برپایی ۲۲ پست ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی در هجدهمین طرح ملی ایمنی و سلامت مسافرین نوروزی در شهرهای استان با مشارکت داوطلبانه بیش از هزار نفر روز از اعضای جوانان جمعیت هلال احمر استان خبر داد.
وی، شعار هجدهمین طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی را تلاش همگانی برای بهبود رفتارهای ترافیکی اعلام کرد و اظهار داشت: جوانان بشردوست هلال احمر در ۲۲ پایگاه شامل ۲۰ پایگاه ثابت ۱۲ ساعته و دو پایگاه سیار در مبادی ورودی و محلهای تجمع مسافران در شهرها در سراسر استان آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی هستند.
حرازیزاده همچنین از برپایی پنج خیمه نماز و ۱۰ فضای دوستدار کودک در محل استقرار پستهای ایمنی و سلامت مسافران نوروزی ۹۷ خبر داد و افزود: ۱۰ ایستگاه سلامت ایجاد خواهد شد و در صورت ضرورت و بنا به درخواست مراجعان و مسافران، خدماترسانی خواهند کرد.
سرپرست جمعیت هلال احمر استان یزد، شاخصترین برنامه نوروزی جوانان هلال احمر را راهاندازی کمپین «نه به تصادفات جادهای» اعلام کرد و بیان داشت: این کمپین در تمام پایگاهها اجرا می شود و امیدواریم همه مردم با توجه به اهداف و شعارهای آموزنده آن، به این کمپین بپیوندند و در طول سفر خود به این قوانین احترام بگذارند تا سفر آرام و بدون حادثه ای داشته باشند.
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