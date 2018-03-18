به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، فریدون معینی درباره وضعیت انتخاب کادر فنی تیم فوتبال امید عنوان کرد: با جلساتی که داشتیم و بررسی های صورت گرفته و حساسیت هایی که وجود دارد تصمیم بر این شده است که به زودی انتخاب کادر فنی تیم امید صورت بگیرد و به طور حتم گزینه اصلح برای تیم امید ایران انتخاب خواهد شد.

وی افزود: برای انتخاب کادر فنی تیم امید ایران هم با مربیان ایرانی و هم خارجی صحبت هایی داشته ایم. براین اساس در حال بررسی نهایی هستیم تا مربی تیم امید را تعیین کنیم.

معینی تصریح کرد: تا ۱۰ اردیبهشت فرصت داریم که موافقت شرکت در بازیهای آسیایی را اعلام کنیم و تا نهم تیرماه هم فرصت برای ارسال اسامی هست. به طور حتم با تصمیم گیری مناسب به جمع بندی نهایی خواهیم رسید. ولی در اولین فرصت سرمربی معرفی و از بعد از عید هم سه اردوی پاره وقت برگزار خواهد شد و با تعطیلی لیگ به طور کامل تا بازیهای جاکارتا اردو به صورت مدون انجام خواهد شد و خوشبختانه در تقویم لیگ هم این بازیها دیده شده است.