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۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۰۳

پیش بینی نیوزویک از سقوط نتانیاهو

پیش بینی نیوزویک از سقوط نتانیاهو

یک مجله آمریکایی شماره جدید خود را به پیش بینی در خصوص برکناری نخست وزیر رژیم صهیونیستی و آینده این رژیم اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیوزویک طرح روی جلد شماره جدید خود را به پیش بینی در خصوص احتمال برکناری «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی از این سمت به دلیل فساد مالی و همچنین اینکه در صورت برکناری وی چه آینده ای در انتظار صهیونیست ها خواهد بود اختصاص داده است.

در جدیدترین تحولات و به دلیل افزایش احتمال برکناری نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی امکان برگزاری انتخابات زودهنگام در اراضی اشغالی فلسطین را تأیید کرد.

وی تأکید کرد که علاقه دارد تا پایان دوره کابینه خود که ماه نوامبر ۲۰۱۸ خواهد بود در قدرت بماند به همین دلیل اگر همه احزاب ائتلاف موافقت کنند کابینه او به کار خود ادامه خواهد داد و در غیر این صورت، انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد.

پیشتر رسانه های اسرائیلی اخباری را منتشر کرده بودند که بر اساس آن گمانه هایی برای برگزاری انتخابات زود هنگام در سرزمین اشغالی در ماه ژوئن مطرح شده بود.

کد مطلب 4254657
عبدالحمید بیاتی

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