ارتقای مهارت های شغلی از گامهای اساسی طرح اشتغال روستایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محمدی، صبح امروز در جلسه کمیته اشتغال روستایی گیلان که در سالن اجتماعات استانداری گیلان برگزار شد، توانمند سازی گروههای آسیب پذیر در استان را از اقدامات های مهم این اداره کل عنوان کرد و گفت: در بحث تخصیص اعتبارات اشتغالزایی سال ۹۶ ، بیش از ۹۸ میلیارد تومان اعتبار ابلاغی به استان داشتیم که ۹۵ درصد آن تخصیص یافته است.

محمدی افزود: اعطای تسهیلات بانکی برای ایجاد کسب و کار و اشتغالزایی به مددجویان از طریق بررسی های چهره به چهره در بخش امدادی با ۶۰ هزار از خانواده ها انجام شده است و تعداد ۲۳ هزار نفر در این زمینه مستعد دریافت تسهیلات از بین ۶۰ هزار نفر شناسایی شدند.

محمدی گفت: عملکرد ایجاد اشتغال در کمیته امداد نسبت به سال گذشته از نظر تعداد اشتغالزایی ۵۶ درصد و از لحاظ ریالی ۱۰۵ درصد افزایش را نشان می دهد.

مدیرکل کمیته امداد گیلان ارتقای مهارت های شغلی را از دیگر اهداف مهم این نهاد در زمینه اشتغالزایی عنوان کرد و یادآور شد: ۹هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد گیلان برای افزایش مهارت آموزش دیده اند که در همین راستا امسال ۴هزار و ۷۰۶ مورد طرح اشتغالزایی در استان داشتیم.

وی با اشاره به متمایز بودن کمیته امداد در نظارت بر طرح اشتغال افزود: اجرای طرح های اشتغالزایی در استان توسط ناظرین این اداره کل بررسی و نظارت می شوند.

محمدی پیگیری بازاریابی برای محصولات تولیدی اشتغال های ایجاد شده را از دیگر اقدامات طرح اشتغالزایی عنوان کرد و گفت: برای بازار یابی و عرضه محصولات تولید شده معمولا مشکلی وجود ندارد و تنها در مورد فروش فرشهای تولیدی در چهارچوب این طرح لازم است اقدامات اساسی تری صورت بگیرد.

وی با اشاره به تولید فرش های دستبافت در جریان این طرح در استان، که سوسن چلچراغ به عنوان نماد فرش گیلان معرفی شده است، گفت: در حال حاضر برخی از تولید کنندگان فرش استان در بافت این نوع فرش همت داشته و خوشبختانه گیلان در این زمینه جزء ۳ استان برتر در جذب اعتبارات برای ایجاد اشتغال بوده است.