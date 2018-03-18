نتایج مرحله اول المپیادهای علمی کشور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان نتایج آزمون مرحله اول المپیادهای علمی کشور را که با شرکت نزدیک به ۹۰ هزار داوطلب در بهمنماه جاری برگزار شد، اعلام کرد.
بر این اساس اسامی ۷۸۰۸ نفر از دانشآموزان به عنوان پذیرفته شده مرحله اول اعلام شده است که این دسته از داوطلبان میتوانند جهت اطلاع از نتیجة آزمون خود به سامانه ثبتنام الکترونیکی المپیادهای علمی به نشانی oly.medu.ir مراجعه کنند.
دانشآموزان پذیرفته شده میتوانند در آزمون مرحلة دوم که نیمه اول اردیبشتماه سال آینده به صورت نیمه متمرکز در مراکز استانها برگزار میشود شرکت کنند.
چنانچه هریک از دانشآموزانی که نامشان به عنوان پذیرفته شده اعلام نشدهاست خواستار بررسی مجدد باشند، میتوانند درخواست خود را به صورت اینترنتی تا تاریخ ۹۷/۰۱/۱۶ در همان سامانه ثبت کنند.
از داوطلبان و اولیای آنان درخواست میشود از مراجعه حضوری به مرکز خودداری کنند.
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