ورود ۷۷۹ هزار زائر به مشهد طی دو روز

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:طبق آمار موجود در روزهای ۲۵ و ۲۶ اسفند یک میلیون و ۱۲۶ هزار و ۹۷۳ نفر وارد خراسان رضوی شده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد رشد داشته است.

وی افزود: از این تعداد۷۷۹ هزار و ۵۲۶ نفر به مشهد سفر کرده اند که در مقایسه با سال گذشته، ۲ درصد رشد را نشان می دهد.

سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی تصریح کرد: ۶۴ هزار و ۸۸۶ نفر از این تعداد، از طریق حمل و نقل جاده ای و عمومی و ۴۰ هزار و ۸۳۸ نفر نیز با قطار وارد مشهد شده اند.

فروزان گفت: همچنین در این دو روز ۲۴ هزار و ۶۸۲ نفر از طریق هوایی و ۶۴۹ هزار و ۱۲۰ نفر نیز با خودروی شخصی به مشهد سفر کرده اند.