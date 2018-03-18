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۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۴۸

سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی خبر داد؛

ورود ۷۷۹ هزار زائر به مشهد طی دو روز

ورود ۷۷۹ هزار زائر به مشهد طی دو روز

مشهد- سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی از ورود ۷۷۹ هزار زائر به مشهد در روزهای ۲۵ و ۲۶ اسفند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:طبق آمار موجود در روزهای ۲۵ و ۲۶ اسفند یک میلیون و ۱۲۶ هزار و ۹۷۳ نفر وارد خراسان رضوی شده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد رشد داشته است.

وی افزود: از این تعداد۷۷۹  هزار و ۵۲۶  نفر به مشهد سفر کرده اند که در مقایسه با سال گذشته، ۲ درصد رشد را نشان می دهد.

سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی تصریح کرد: ۶۴ هزار و ۸۸۶ نفر از این تعداد، از طریق حمل و نقل جاده ای و عمومی و  ۴۰ هزار و ۸۳۸ نفر نیز با قطار وارد مشهد شده اند.

فروزان گفت: همچنین در این دو روز  ۲۴ هزار و ۶۸۲ نفر از طریق هوایی و ۶۴۹ هزار و ۱۲۰ نفر نیز با خودروی شخصی به مشهد سفر کرده اند.

کد مطلب 4254706

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