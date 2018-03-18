افزایش دو برابری سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی قزوین

حمیدرضا خانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رشد دو برابری واگذاری زمین به متقاضیان ساخت واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در شهرک های صنعتی، نشان از رونق تولید و اشتیاق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در استان قزوین است.

وی افزود: در سال اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال و در راستای جذب سرمایه گذار و ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال پایدار جوانان، شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین موفق به جذب ۱۱۸ متقاضی سرمایه گذاری به میزان ۷۹ هکتار در شهرکها و نواحی صنعتی استان شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از دو برابر رشد داشته است.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان به تفکیک زمین های واگذار شده در هر شهرک و ناحیه صنعتی پرداخت و گفت: شهرک های صنعتی کاسپین ۲، لیا، کاسپین و خرمدشت به ترتیب بیشترین میزان واگذاری ها را تا بیست و هفتم اسفندماه به خود اختصاص داده اند.

وی در پایان گفت: بیش از ۷۰ واحد تولیدی و طرح صنعتی فعال، نیمه فعال و راکد در راستای حمایت از تولید ملی و اشتغال پایدار جوانان با انجام فرایند نقل و انتقال به متقاضیان جدید واگذار شده است.

تاکنون یک هزار ۳۴۳ قرارداد در شهرکها و نواحی صنعتی استان با متقاضیان سرمایه گذاری منعقد شده که از این تعداد ۸۶۰ واحد تولیدی با سرمایه گذاری ۲۳ هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسیده که زمینه اشتغال بالغ بر ۲۵ هزار ۵۰۰ نفر را فراهم نموده است.