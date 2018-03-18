طرح آرامش بهاری در ۱۰۴ بقعه استان قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا عادل در آستانه فرارسیدن سال نو در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در سالن کنفرانس اداره اوقاف قزوین برگزار شد اظهارداشت: در ایام نوروز با اجرای طرح آرامش بهاری به استقبال سال جدید خواهیم رفت و همه تلاش خود را بکار بسته ایم تا رضایت مردم در این ایام فراهم شود.

وی اضافه کرد: ترویج سنت حسنه وقف و صله رحم در ایام نوروز از کارهای ارزشمندی است که باید در این ایام به آن توجه کنیم و در اوقاف هم به عنوان خادمان مردم تلاش می شود اماکن دینی را برای نوروز آماده کنیم.

طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه استان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین بیان کرد: طرح آرامش بهاری برای هشتیمن سال متوالی است که در سراسر کشور از جمله قزوین برگزار می شود و با اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی امیدواریم ساعات توام با معنویت برای شهروندان و مسافران رقم بخورد.

وی اضافه کرد: طرح آرامش بهاری در ۱۰۴ بقعه و امامزاده استان قزوین از ۲۸ اسنفند تا ۱۳ فروردین ماه برگزار می شود و بستر لازم برای این کار در استان مهیا شده است.

حجت الاسلام عادل تصریح کرد: در ۳۵ بقعه استان قزوین با برپایی خیمه های معرفت تلاش می شود تا محیطی آرام، امین، زیبا و بهداشتی در امامزاده ها شکل بگیرد و خدمات رفاهی مناسبی در اختیار زائران و مسافران قرار گیرد.

وی بیان کرد: در سه امامزاده استان از جمله امامزاده اسماعیل باراجین، امامزاده فلار و علی اصغر زرآباد امکان اسکان زائران و مسافران نوروزی مهیا شده است و این خدمات تا ۱۵ فروردین ادامه خواهد یافت.

عادل گفت: ۵۰ مبلغ مذهبی از حوزه علمیه قم برای تبلیغ امور دینی در استان حضور خواهند یافت و در طرح مشارکت دارند تا طرح آرامش بهاری با موفقیت و پربار برگزار شود.

وی اظهارداشت: برنامه های ویژه و شادی برای کودکان و نوجوانان در بقاع متبرکه پیش بینی کرده ایم که برگزاری مسابقات هنری، نقاشی، مذهبی، احکام، مشاوره، فعالیت های رسانه ای از جمله انهاست.

عادل تصریح کرد: ۴۵ هزار عدد جایزه و اقلام فرهنگی به کودکانی که به همراه خانواده ها در بقاع متبرکه حضور می یابند اهداء خواهد شد.

مراسم تحویل سال در ۵۰ بقعه استان قزوین

وی اظهارداشت: مراسم تحویل سال در ۵۰ بقعه و امامزاده استان قزوین برگزار خواهد شد که برنامه هایی از جمله دعا و مناجات، زیارت آل یاسین، قرائت قرآن برگزار می شود که در شب اول عید که مصادف با شهادت امام هادی است ویژه برنامه های مذهبی پیش بینی شده است.

عادل گفت: مراسم ویژه تحویل سال در قزوین در امامزاده حسین(ع) قزوین برگزار خواهد شد که این برنامه از ساعت ۱۸ تا ۲۲ در روز سه شنبه ۲۹ فروردین اجرا می شود و پخش آن به صورت زنده از سیمای مرکز قزوین تدارک دیده شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین یادآورشد: برای کمک به نیازمندان مبلغ ۸۰ میلیون تومان برای ۸۰۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی پرداخت شد و مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بسته غذایی شامل آجیل و خشکبار و هدایای نقدی به ۶۰۰ خانوار و یک هزار عدد البسه بین نیازمندان توزیع شد.

وی بیان کرد: تعداد ۵۰ نفر از همکاران اوقاف و ۲۰۰ نفر به صورت مشارکت در کار در طرح آرامش بهاری همکاری می کنند و با اختصاص ۲۰۰ میلیون تومان این طرح بخوبی آماده اجرا شده است.

در استان قزوین ۲۶۳ بقعه مذهبی وجود دارد.