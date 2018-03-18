به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مسجد مقدس جمکران، ابراهیم صدوقی در آستانه سال جدید به تشریح برنامه‌های مسجد مقدس جمکران در ایام نوروز پرداخت و اظهار کرد: مراسم مسجد مقدس جمکران با اجرای برنامه تحویل سال در روز سه‌شنبه آغاز خواهد شد و تا پانزدهم فروردین ادامه خواهد داشت.

وی بابیان اینکه زیارت آل یاسین در ایام نوروز به‌صورت روزانه در مسجد مقدس جمکران قرائت می‌شود ابراز کرد: در روز چهارشنبه اول فروردین‌ماه ویژه‌برنامه شب شهادت حضرت امام علی النقی (علیه‌السلام) را در مسجد مقدس جمکران برگزار خواهیم کرد.

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران از برگزاری نمایشگاه‌های خدمات فرهنگی در صحن‌های مسجد خبر داد و گفت: این نمایشگاه‌ها امسال با مشارکت معاونت فرهنگی اداره کل اوقاف استان قم برگزار می‌شود که شامل جنگ کودک و نوجوان، مشاوره و پاسخگویی و غرفه هنرمندان خطاط به‌عنوان مشق عهد است.

وی حضور روحانیون و اساتید جهت معرفی عرفان‌های نوظهور و فرق ضاله را از دیگر برنامه‌های ویژه نوروز عنوان کرد و ادامه داد: غرفه دیگری در حوزه امربه‌معروف با عنوان هر زائر یک آمر به معروف نیز در صحن‌های مختلف مسجد مقدس برپا خواهد شد.

صدوقی نمایش فیلم‌های جشنواره عمار، برپایی غرفه معرفی سیره شهدا، پرده‌خوانی دفاع مقدس و چاپ و توزیع بروشور راهنمای زائر با تیراژ ۵۰ هزار نسخه از دیگر برنامه‌های نوروز عنوان کرد و گفت: امسال مسجد مقدس جمکران در روزهای یازدهم، دوازدهم و سیزدهم فروردین‌ماه مراسم اعتکاف را برگزار خواهد کرد و میزبان معتکفین خواهر و برادر خواهد بود.

معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران ادامه داد: بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری در ارتباط بااهمیت صحیفه سجادیه ما نیز بحث صحیفه خوانی را در قالب مسابقات فرهنگی در حاشیه مراسم اعتکاف برگزار خواهیم کرد.

صدوقی برگزاری کارگاه‌های آموزشی سبک زندگی اسلامی ویژه خانواده‌ها را از دیگر برنامه‌های نوروزی مسجد مقدس جمکران عنوان و بیان کرد: روز سه‌شنبه هشتم فروردین‌ماه که با نام هنرهای نمایشی نام‌گذاری شده اجرای تئاتر میدانی را خواهیم داشت.

وی افزود: برگزاری مراسم باشکوه جشن ولادت حضرت امام محمدتقی (علیه‌السلام) و ولادت حضرت امیرالمومنین (علیه السلام) نیز از دیگر برنامه‌های فرهنگی مسجد مقدس جمکران در ایام نوروز خواهد بود که امیدواریم مورد استقبال مهمانان نوروزی این مکان مقدس قرار گیرد.