طرح آرامش بهاری در ۶۸ بقعه متبرکه استان سمنان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالله واحدی ظهر یکشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه از اجرایی شدن هشتمین طرح آرامش بهاری از ۲۸ اسفندماه لغایت ۱۵ فروردینماه در استان خبر داد و ابراز داشت: این طرح باهدف ارائه خدمات بهتر به زائران در ۶۸ امامزاده و بقعه متبرکه استان طی تعطیلات نوروزی انجام میشود.
وی ضمن بیان اینکه خیمههای معرفت با اهداف کاهش آسیبهای اجتماعی در استان سمنان برپا میشود، افزود: ۴۰ مبلغ دینی از حوزه علمیه قم و ۲۰ مبلغ بومی در مجموع ۶۰ مبلغ در خیمههای معرفت به مردم و مسافران حضور خواهند داشت و به ارائه خدمات مشاورهای خواهند پرداخت.
حضور مبلغان در بقاع متبرکه
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان درباره بخش های جانبی طرح آرامش بهاری، تاکید کرد: خیمههای معرفت، مباحثی در زمینه کودک و نوجوان، همسر داری، مشاور خانواده با حضور مبلغان در زمره بخش های این طرح است.
واحدی بابیان اینکه امامزاده یحیی (ع) سمنان، حسینیه ابوالفضل (ع) دامغان و امامزاده محمد(ع) بسطام در زمره بقاع محوری این طرح هستند که دو نوبت نماز جماعت نیز ویژه مسافران و مردم در آنها برگزار میشود، تصریح کرد: در سایر بقاع نیز یک وعده نماز جماعت برگزار می شود و همچنین خیمههای معرفت باحضور چهار مبلغ دینی پیش بینی شده است.
وی بابیان اینکه در خیمههای معرفت سبک زندگی اسلامی و معارف دینی مطرح میشود، افزود: ۲۰ بقعه در خیمه معرفتی در سطح دو و ۴۰ بقعه استان نیز در سطح سوم تعریفشده که خدمات مشاورهای در آنها ارائه میشود.
پیش بینی اسکان بیش از ۱۰ هزار زائر
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان بابیان اینکه نوروز گذشته ۶۰ هزار مسافر در اماکن مربوط به اوقاف اسکان یافتند، ابراز داشت: برای اسکان بیش از ۱۰ هزار و ۴۷۰ زائر و مسافر اسکان پیشبینیشده است.
واحدی بابیان اینکه مسافران با کمترین هزینه میتوانند در زائرسراها بینراهی اسکان یابند، اضافه کرد: برای اسکان گردشگران زائرسراهای استان تجهیزشدند.
وی ضمن بیان اینکه با اسکان مسافران در زائرسراها میتوانیم ضمن جلوگیری از تصادفات مردم را به نماز اول وقت ترغیب کنیم، افزود: زائرسراهای استان در مواقع بحرانی امکان پذیرایی از مسافران نوروزی رادارند که با بهرهگیری از این فرصت میتوانیم مردم را بافرهنگ دینی اسلامی آشنا کنیم.
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