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۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۰۶

رئیس پلیس راه خراسان رضوی؛

جاده های منتهی به مشهد لغزنده است

جاده های منتهی به مشهد لغزنده است

رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: بارش باران در محورهای منتهی به مشهد باعث لغزندگی جاده هاشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی امیدوار ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بارش باران در محورهای منتهی به مشهد باعث لغزندگی جاده ها شده است.

وی  افزود: محور مشهد -تربت حیدریه، مشهد-نیشابور ( محدوده گردنه شریف آباد) و محور مشهد-سرخس (محدوده گردنه مزداوند ) نیز مه غلیظ اعلام شده است که رانندگان باید هنگام تردد در این محورها از هر گونه شتاب و عجله خودداری کنند.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی تصریح کرد: خوشبختانه با وجود بارش باران و لغزنده بودن محورهای استان هم اکنون وضعیت ترافیکی مطلوبی در جاده های استان حاکم است و تیم های پلیس راه نیز در جاده ها حضور دارند.

کد مطلب 4254731

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