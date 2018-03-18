جاده های منتهی به مشهد لغزنده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی امیدوار ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بارش باران در محورهای منتهی به مشهد باعث لغزندگی جاده ها شده است.

وی افزود: محور مشهد -تربت حیدریه، مشهد-نیشابور ( محدوده گردنه شریف آباد) و محور مشهد-سرخس (محدوده گردنه مزداوند ) نیز مه غلیظ اعلام شده است که رانندگان باید هنگام تردد در این محورها از هر گونه شتاب و عجله خودداری کنند.

رئیس پلیس راه خراسان رضوی تصریح کرد: خوشبختانه با وجود بارش باران و لغزنده بودن محورهای استان هم اکنون وضعیت ترافیکی مطلوبی در جاده های استان حاکم است و تیم های پلیس راه نیز در جاده ها حضور دارند.