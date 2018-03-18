ابوالفضل جمالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمادگی راه‌های استان قم برای حضور زائران نوروزی، اظهار کرد: از اواسط اسفندماه کار آماده‌سازی راه‌های استان انجام شده است، شستشوی گاردریل‌ها، جاروی کردن اتوبان، تعمیرات ورودی‌های مجتمع‌های خدمات رفاهی و ایمن‌سازی عوارضی‌ها از جمله اقداماتی بوده است که در این ایام انجام شده است.

وی از تعمیر گاردریل‌های کمربندی امام علی(ع)، اتوبان قم - تهران و سلفچگان خبر داد و افزود: بازرسی از اتوبوس‌ها با همکاری پلیس انجام شده، الزامات ایمنی اتوبوس‌ها از جمله لاستیک، چکش و کمربند چک می‌شود و دو اکیپ از حرکت اتوبوس‌هایی که مشکلات فنی داشته‌اند جلوگیری می‌کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم به حضور شبانه‌روزی امداد خودروها در محورهای استان قم اشاره و تصریح کرد: امداد خودروها زمان بندی و شیفت بندی شده‌اند، طرح‌های خود را دریافت کرده‌اند و با نرخ مصوب فعالیت خواهند کرد.

بازرسی از مجتمع‌های خدمات رفاهی

وی از گشت و بازرسی از مجتمع‌های خدمات رفاهی خبر داد و تأکید کرد: ۲۶۶ اتوبوس، ۲۳۵ مینی‌بوس و ۱۹۸ سواری کرایه در طرح نورزی فعال خواهند بود و جابه‌جایی مسافران و زائران نوروزی در محورهای استان قم می‌پردازند.

جمالی بر نو شدن ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای استان هم تأکید کرد و گفت: در طرح نوروزی امسال ۸۵ درصد اتوبوس‌ها وی‌ آی پی هستند و اتوبوس‌های قدیمی‌تر از ناوگان خارج شده‌اند ضمن اینکه هیچ گونه افزایش قیمتی در بلیط ها لحاظ نشده است.

وی ادامه داد: دو دستگاه در اتوبان تهران - قم و دو دستگاه در مسیر سلفچگان آماده هستند در صورتی که اتوبوسی دچار نقص فنی شد و یا بر اساس بازدیدهای فنی پلیس اجازه حرکت دریافت نکرد، بلافاصله جایگزین خواهند شد.

آشکارسازی نقاط پرخطر

جمالی با اشاره به شناسایی نقاط پرخطر محورهای استان تصریح کرد: ۶۶ نقطه پرخطر در طول سال ۹۶ در استان شناسایی شده که در ۵ ساله گذشته بیشترین آمار تصادفات را داشته‌اند.

به گفته وی ۳۱ نقطه از این نقاط حادثه‌ساز برای ایام نوروز با نصب علائم آشکارسازی شده است و در سال آینده در صورت تأمین اعتبار اقدام به رفع حادثه خیزی این نقاط خواهد شد.