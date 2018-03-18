دو کتابخانه عمومی سنندج در ایام تعطیلات نوروز فعالیت می کنند

اسماعیل احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک ایام عید و نوروز، گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و در راستای رفاه حال همشهریان و همچنین مسافران نوروز دو کتابخانه عمومی در سنندج فعال هستند.

وی ادامه داد: کتابخانه های عمومی فردوسی و شهید مطهری سنندج در ایام نوروز از تاریخ دوم تا دوازدهم فروردین از ساعت ۸ صبح تا ۸ عصر باز می باشد و آماده ارائه خدمت به همشهریان محترم سنندج می باشد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان افزود: این دو کتابخانه عمومی در شهرستان سنندج با در اختیار داشتن منابع متنوع و همچنین فضای مناسب بهترین مکان برای مطالعه در ایام تعطیلات نوروزی به شمار می رود.

وی یادآور شد: با توجه به آغاز تعطیلات سال نو و همچنین وجود وقت آزاد انتظار می رود که مردم فرهنگ دوست استان کردستان نسبت به کتاب و کتابخوانی توجهی ویژه داشته باشند.

احمدی تلاش برای تسهیل در دسترسی مردم به کتاب را یکی از اولویت های مهم عنوان کرد و افزود: دو بخش دولتی و خصوصی باید در این زمینه تلاش بیشتری داشته باشند و زمینه برای دسترسی بهتر مردم به کتاب فراهم کنند.