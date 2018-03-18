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۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۱۵

فرمانده سپاه بوشهر مطرح کرد

اجرای پروژه‌های مهم محرومیت‌زدایی در استان بوشهر

اجرای پروژه‌های مهم محرومیت‌زدایی در استان بوشهر

بوشهر - فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر از اجرای پروژه‌های مهم محرومیت‌زدایی در استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: بالغ بر ۱۲ هزار و ۲۷۲ نفر از استان بوشهر به اردوی راهیان نور اعزام شدند که این افراد شامل هشت هزار و ۸۸۶ دانش آموز، هزار و ۳۸۶ دانشجو و دو هزار پیشکسوت و جانباز می شود.

وی افزود: برنامه های مختلفی برای اجرای هرچه بهتر راهیان نور دریایی برنامه ریزی شده که بازدید از موزه شهید رییسعلی، نیروگاه اتمی، موزه دریایی و اعزام به خارگ از جمله این برنامه ها خواهد بود.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: اردوگاه فاطمه زهرا (س) سپاه امام صادق (ع) در مارد نیز آماده پذیرایی از زائران کاروانی و خانوادگی است.

وی در خصوص کمک رسانی به مناطق زلزله زده، عنوان کرد: هشت روستا در قالب ۲۸۱ خانوار و هزار نفر مربوط به استان بوشهر بود که در دو بخش اسکان اضطراری  و موقت انجام شد.

سردار رزمجو در ادامه گفت: در بخش خدمات اضطراری چادر، غذای گرم، مواد غذایی و تهیه کلیه مایحتاج انجام شد.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر بیان کرد: در بخش اسکان موقت ۲۵۹ کانکس مستقر و بهسازی و نوسازی توسط گروه های جهادی انجام شد.

وی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از برنامه های سپاه توجه به بحث محرومیت زدایی است که در استان بوشهر که برنامه ها و پروژه های مختلف انجام شده و یا در دست انجام است.

وی خاطرنشان کرد: ۲۵۹ مسکن مهر ویژه مددجویان کمیته امداد با مبلغ شش میلیارد ۲۱۶ میلیون تومان، ۶۰ پروژه بالغ بر یک میلیارد تومان شامل راه اندازی ساخت مسجد، خانه عالم و بسته غذایی انجام شده است.

کد مطلب 4254749

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