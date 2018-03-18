به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: بالغ بر ۱۲ هزار و ۲۷۲ نفر از استان بوشهر به اردوی راهیان نور اعزام شدند که این افراد شامل هشت هزار و ۸۸۶ دانش آموز، هزار و ۳۸۶ دانشجو و دو هزار پیشکسوت و جانباز می شود.

وی افزود: برنامه های مختلفی برای اجرای هرچه بهتر راهیان نور دریایی برنامه ریزی شده که بازدید از موزه شهید رییسعلی، نیروگاه اتمی، موزه دریایی و اعزام به خارگ از جمله این برنامه ها خواهد بود.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: اردوگاه فاطمه زهرا (س) سپاه امام صادق (ع) در مارد نیز آماده پذیرایی از زائران کاروانی و خانوادگی است.

وی در خصوص کمک رسانی به مناطق زلزله زده، عنوان کرد: هشت روستا در قالب ۲۸۱ خانوار و هزار نفر مربوط به استان بوشهر بود که در دو بخش اسکان اضطراری و موقت انجام شد.

سردار رزمجو در ادامه گفت: در بخش خدمات اضطراری چادر، غذای گرم، مواد غذایی و تهیه کلیه مایحتاج انجام شد.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر بیان کرد: در بخش اسکان موقت ۲۵۹ کانکس مستقر و بهسازی و نوسازی توسط گروه های جهادی انجام شد.

وی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از برنامه های سپاه توجه به بحث محرومیت زدایی است که در استان بوشهر که برنامه ها و پروژه های مختلف انجام شده و یا در دست انجام است.

وی خاطرنشان کرد: ۲۵۹ مسکن مهر ویژه مددجویان کمیته امداد با مبلغ شش میلیارد ۲۱۶ میلیون تومان، ۶۰ پروژه بالغ بر یک میلیارد تومان شامل راه اندازی ساخت مسجد، خانه عالم و بسته غذایی انجام شده است.