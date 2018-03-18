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۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۳۴

سایت تخصصی فیلم و عکس ۳۶۰ درجه ایرانی رونمایی شد

سایت تخصصی فیلم و عکس ۳۶۰ درجه ایرانی رونمایی شد

نخستین سایت تولید و عرضه کننده فیلم و عکس ۳۶۰ درجه ایرانی راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی ایرانیان وی آر که به تازگی افتتاح شده است به تولید و انتشار فیلم و عکس ۳۶۰ درجه از نقاط مختلف کشور خواهد پرداخت.

سایت iranianvr در زمستان ۱۳۹۶ و همزمان با ایام ولادت حضرت زهرا(س) آغاز به کار کرد. این سایت فعالیت خود را با تصاویر و ویدیوهای ۳۶۰ درجه از یادمان های مناطق راهیان نور معرفی کرد.

همچنین فعالان تصویربردار و عکاس تکنیک ۳۶۰ درجه می توانند از طریق صفحه ارتباطی، تصاویر و یا ویدیوهای ۳۶۰ درجه خود را با محتواهای متنوع از اماکن زیارتی، تفریحی، تاریخی، توریستی و گردشگری برای بازدید همگان و نشر در سایت www.iranianvr.com ارسال کنند.

کد مطلب 4254759
زهرا منصوری

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