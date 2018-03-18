۲۱۸ مجرم اینترنتی در لرستان دستگیر شد/ کشف ۴ تن انواع مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد مهدیان نسب در نشست با خبرنگاران در سخنانی با اشاره به اجرای سه هزار و ۸۳۳ طرح چهارگانه عملیاتی پلیس در لرستان اظهار داشت: در این راستا هزار و ۶۷۱ مرتبه نقاط آلوده در سطح شهرهای استان پاک‌سازی شد.

کاهش ۸ درصدی سرقت در لرستان

وی با اشاره به برقراری ۴۵۸ هزار و ۷۳۰ مورد تماس تلفنی با پلیس ۱۱۰ لرستان طی امسال بیان داشت: از این تعداد ۶۳ درصد عملیاتی شد و ۳۷ درصد نیز تماس‌های برای ارائه مشاوره، درخواست اطلاعات و ... بوده است.

فرمانده انتظامی لرستان همچنین با اشاره به وقوع ۹ هزار و ۴۸۱ فقره سرقت در لرستان طی امسال بیان داشت: وقوع سرقت در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد کاهش‌یافته است.

سردار مهدیان نسب بیان داشت: از این تعداد سرقت رخ‌داده هشت هزار و ۳۰۵ فقره از سوی پلیس کشف شد و درمجموع ۸۸ درصد سرقت‌ها از سوی پلیس کشف‌شده است.

وی بابیان اینکه رتبه لرستان در بحث وقوع سرقت ۱۷ در کشور است گفت: این در حالی است که لرستان درگذشته جزء ۱۳ استان پر سرقت کشور محسوب می‌شد.

فرمانده انتظامی لرستان از انهدام ۲۰۵ باند سرقت در استان و همچنین دستگیری ۶۲۰ سارق حرفه‌ای خبر داد و گفت: در بحث دستگیری سارقان در استان ۷۴ درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته‌ایم.

۲۱۸ مجرم اینترنتی در لرستان دستگیر شد

سردار مهدیان نسب از افزایش ۴۲ درصدی کشف جرائم خشن در استان و همچنین افزایش ۹۰ درصدی کشف سرقت به عنف در لرستان خبر داد و تصریح کرد: همچنین طی امسال سه هزار و ۳۶۳ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز در استان تشکیل‌شده است.

وی ارزش ریالی کالاهای قاچاق کشف‌شده در استان را ۸۶ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: درمجموع دو هزار و ۵۵ قاچاقچی کالا در استان دستگیرشده است و کشف کالای قاچاق ۲۲ درصد و دستگیری قاچاقچیان کالا نیز شش درصد در استان افزایش‌یافته است.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به وقوع ۳۴۵ فقره نزاع و درگیری دسته‌جمعی در استان و رتبه ۲۷ لرستان درزمینهٔ نزاع در کشور بیان داشت: در این زمینه هزار و ۳۷۶ نفر دستگیر شدند

سردار مهدیان نسب از کشف چهار تن و ۲۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر در لرستان طی امسال خبر داد و افزود: درمجموع ۷۱ باند قاچاق مواد مخدر در استان منهدم شده است.

وی از کاهش چهاردرصدی فوتی در تصادفات درون و برون‌شهری استان طی امسال خبر داد و گفت: طی امسال ۲۹۲ پرونده در حوزه فضای مجازی استان تشکیل‌شده که در این زمینه ۸۸ درصد افزایش را داشته‌ایم.

فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری ۲۱۸ مجرم اینترنتی در استان خبر داد و گفت: همچنین پنج هزار و ۶۶۹ سایت مجرمانه در استان رصد شد.