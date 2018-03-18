نجات ۵ نفر از میان دود و آتش در نسیم شهر

صمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر از حریق گسترده در طبقه همکف یک انبار کارتن و دوک در محله اسماعیل آباد کوچه کارون ٧ نسیم شهر خبر داد و افزود: آتش نشانان نسیم شهر به محض اطلاع از این حریق به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این عملیات که با اعزام سه ایستگاه و ٦خودروی آتش نشانی صورت گرفت، حریق طَی نبرد نفس گیر با آتش نشانان مهار و اطفا شد.

مدیر روابط عمومی آتش نشانی شهرداری نسیم شهر گفت: ۵ نفر از افرادی که در این ساختمان مسکونی محبوس شده بودند، نجات یافتند.

کریمی گفت: یکی از این افراد محبوس، یک خانم معلول بود، که در طبقه چهارم ساختمان حضور داشت.

وی افزود: آتش نشانان با حضور به موقع در طبقه چهارم، این شهروند را پیش از آن که دچار مصدومیت شود، نجات دادند.

کریمی گفت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.