ششمین کنفرانس ملی اسلامی در قطر به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "الرایه" قطر نوشت : این بیانیه بر اهمیت پافشاری بر پایداری و مقابله با طرح آمریکایی - صهیونیستی در منطقه و نیز اهمیت پایبندی به وحدت و یکپارچگی تاکید و در این زمینه به مقاومت لبنان استناد کرد که برای اولین بار توانست ارتش رژیم صهیونیستی را به خفت و خواری بکشاند.

این بیانیه همچنین به مسئله لبنان پرداخت و یادآور شد که شکاف موجود در این کشور سیاسی بوده و باید براساس سازوکارهای قانونی لبنان و اصول و مبانی وفاق ملی بررسی و حل و فصل شود.

اجلاس ملی اسلامی همچنین بر حفظ حاکمیت کامل لبنان و استقلال این کشور تاکید کرد . شرکت کنندگان، تصمیمات و دخالتهای بین المللی و منطقه ای را که به حاکمیت این کشور و حق مشروع لبنان در مقاومت مسلحانه برای اخراج اشغالگران لطمه وارد می کند، رد کردند.

این بیانیه حمایت از مسئله فلسطین را ضرورتی ملی، عربی؛ دینی و اسلامی و مسیحی دانست و بر ادامه گفتگوی داخلی گروههای ملی و اسلامی فلسطین برای دستیابی به تفاهمات مورد نظر درباره سودمند بودن انتخابات زودهنگام پارلمانی و تشکیل دولت وحدت ملی براساس پایبندی به سند وفاق ملی تاکید کرد.

بیانیه یادشده همچنین اقدامات ترویستی و جنایت ها علیه ملت عراق را محکوم کرده و بر حرام بودن خون شهروند عراقی تاکید کرده است.

ششمین اجلاس ملی اسلامی طی دو روز و با حضور رهبران حماس و نمایندگان جریان های ملی و اسلامی 18 کشور عربی و شرکت حدود 260 شخصیت و متفکر از احزاب مختلف و جنبش های ملی واسلامی جهان عرب دردوحه برگزار شد.

کنفرانس ملی اسلامی سال 1944 تاسیس شد و هر دو سال یک بار برگزار می شود و امسال برای اولین بار در خارج از پایتخت لبنان برگزار شد و در آن مسائل مربوط به عراق، لبنان، فلسطین ، سودان و مغرب مورد بررسی قرار گرفت.