  1. بین الملل
  2. سایر
۲ دی ۱۳۸۵، ۱۶:۲۵

با تاکید بر اهمیت مقاومت در برابر طرحهای آمریکایی اسرائیلی؛

ششمین کنفرانس ملی اسلامی در قطر به کار خود پایان داد

ششمین کنفرانس ملی اسلامی با انتشار بیانیه ای با تاکید بر اهمیت مقاومت و مقابله با طرحهای آمریکایی- صهیونیستی در منطقه خاورمیانه در شهر "دوحه" - پایتخت قطر- به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "الرایه" قطر نوشت : این بیانیه بر اهمیت پافشاری بر پایداری و مقابله با طرح آمریکایی - صهیونیستی در منطقه و نیز اهمیت پایبندی به وحدت و یکپارچگی تاکید و در این زمینه به مقاومت لبنان استناد کرد که برای اولین بار توانست ارتش رژیم صهیونیستی را به خفت و خواری بکشاند.

این بیانیه همچنین به مسئله لبنان پرداخت و یادآور شد که شکاف موجود در این کشور سیاسی بوده و باید براساس سازوکارهای قانونی لبنان و اصول و مبانی وفاق ملی بررسی و حل و فصل شود.

اجلاس ملی اسلامی همچنین بر حفظ حاکمیت کامل لبنان و استقلال این کشور تاکید کرد . شرکت کنندگان، تصمیمات و دخالتهای بین المللی و منطقه ای را که به حاکمیت این کشور و حق مشروع لبنان در مقاومت مسلحانه برای اخراج اشغالگران لطمه وارد می کند، رد کردند.

این بیانیه حمایت از مسئله فلسطین را ضرورتی ملی، عربی؛ دینی و اسلامی و مسیحی دانست و بر ادامه گفتگوی داخلی گروههای ملی و اسلامی فلسطین برای دستیابی به تفاهمات مورد نظر درباره سودمند بودن انتخابات زودهنگام پارلمانی و تشکیل دولت وحدت ملی براساس پایبندی به سند وفاق ملی تاکید کرد.

بیانیه یادشده همچنین اقدامات ترویستی و جنایت ها علیه ملت عراق را محکوم کرده و بر حرام بودن خون شهروند عراقی تاکید کرده است.

ششمین اجلاس ملی اسلامی طی دو روز و  با حضور رهبران حماس و نمایندگان جریان های ملی و اسلامی 18 کشور عربی و شرکت  حدود 260 شخصیت و  متفکر از احزاب مختلف و جنبش های ملی واسلامی جهان عرب دردوحه برگزار شد.

کنفرانس ملی اسلامی سال 1944 تاسیس شد و هر دو سال یک بار برگزار می شود و امسال برای اولین بار در خارج از پایتخت لبنان برگزار شد و در آن مسائل مربوط به عراق، لبنان، فلسطین ، سودان و مغرب مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 425479

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها