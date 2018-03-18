مسابقات نجات غریق در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری، مسابقات لیگ نجات غریق استان چهارمحال و بختیاری در قسمت آقایان و بانوان برگزار که در قسمت آقایان تیم شهدای غواص و در قسمت بانوان نیز تیم دانشگاه شهرکرد صدر نشین شدند.

محسن رحمتی رئیس هئیت نجات غریق چهارمحال و بختیاری با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری هر چه باشکوه تر دومین دوره مسابقات در سال ۹۷، بیان داشت: ازنفرات منتخب لیگ استانی جهت شرکت در مسابقات ‌کشوری سال ۹۷ دعوت خواهد شد.

وی از رقابت ۶۰ ورزشکار در قالب ۱۰ تیم آقایان و بانوان خبر داد و بیان کرد: این مسابقات در دو بخش مسابقات استخری و مسابقات دریایی (پیست شامل مسابقات پرچم ودو نود متر) به صورت تیمی وانفرادی با معرفی تیم های برتر به پایان رسید.

به گفته رحمتی، در قسمت آقایان، تیم ایثار(شهداء غواص) با کسب ۱۰۲ امتیاز مقام اول، تیم شهید فاضل باکسب۹۶ امتیاز مقام دوم وتیم شهید فاضل با کسب ۵۲ امتیاز مقام سوم را کسب کردند.

در قسمت بانوان نیز تیم دانشگاه شهرکرد با کسب ۹۰ امتیاز مقام اول، تیم شهید رجب پور با کسب ۸۴ امتیاز مقام دوم و تیم شهید فاضل با کسب۶۶ مقام سوم را کسب کردند.