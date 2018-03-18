درخشش ورزشکاران چهارمحالی در رقابت های تیراندازی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، اکبر سلطانی فر، محمدمهدی علی بابایی و گلناز فلکی از تیراندازان استان چهارمحال و بختیاری در نخستین دوره مسابقات سه‌جانبه دوستانه گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم که به میزبانی اصفهان برگزار شد توانستند با کسب بیشترین امتیاز در رشته‌های تپانچه و تفنگ بادی در جایگاه‌های اول و سوم بخش انفرادی این مسابقات قرار گیرند.

در بخش تپانچه این مسابقات، سلطانی فر با ۵۶۲ امتیاز بالاتر به مقام اول در همین رشته علی بابایی، دیگر تیرانداز استان با ۵۳۳ امتیاز مقام سوم را از آن خود کرد.

گلنازفلکی بانوی ورزشکار استان چهارمحال و بختیاری هم در این رقابت‌ها در رشته تفنگ بادی به رقابت با حریفان پرداخت که در پایان با ۶۰۱ امتیاز مقام نخست را به دست آورد.