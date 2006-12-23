دکتر پازوکی درباره تجدید معنای سنت در مثنوی سخنرانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش "عرفان مولوی" به مناسبت بزرگداشت مولانا در سال 86، ساعت 9 صبح روز یکشنبه سوم دی ماه در تالار فردوسی دانشگاه تهران آغاز به کار می کند.

دکتر شهرام پازوکی در این همایش تجدید معنای سنت در مثنوی را مورد بررسی قرار خواهد داد.