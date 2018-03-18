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۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۴۷

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آران و بیدگل:

۵۰۰ نفر از مردم آران و بیدگل به اردوی راهیان نور اعزام شدند

۵۰۰ نفر از مردم آران و بیدگل به اردوی راهیان نور اعزام شدند

آران و بیدگل - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آران و بیدگل از اعزام ۵۰۰ نفر از مردم این شهرستان در قالب اردوهای راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار مرتضی فرمانیان ظهر یکشنبه،‌ در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: اولین کاروان با نام سردار شهید مصطفی زاهدی امروز اعزام شد و آخرین کاروان نیز نهم فروردین ۹۷ اعزام می شود.

وی با اشاره به اجرای برنامه های فرهنگی امسال در اردوهای راهیان نور بیان کرد: یک روحانی در هر کاروان به همراه یک راوی برای بیان خاطرات جهاد و شهادت در ۱۱ اتوبوس اعزامی حضور دارند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آران و بیدگل گفت: کاروان های اعزامی در سه اردوگاه شهید باکری، شهید کاظمی و شهید مسعودیان در شهرهای اهواز و خرمشهر اسکان داده می شوند.

وی بازدید از منطقه های عملیاتی شلمچه، اروند کنار، منطقه عملیاتی رمضان، هویزه، دهلاویه و طلائیه را جزو برنامه های زائران برشمرد و افزود: مانور رزم شبانه در محل اردوگاه ها به یاد شب های عملیاتی دوران دفاع مقدس انجام خواهد شد.

اردوهای راهیان نور هر ساله جهت بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور به صورت عمومی و هم چنین اردوهای راهیان نور خاص دانش آموزان و بسیج دانشجویی در ایام مختلف سال برگزار می شود.

آران و بیدگل با بیش از صد هزار نفر جمعیت در شمالی نقطه استان اصفهان واقع است.

کد مطلب 4254843

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