۵۰۰ نفر از مردم آران و بیدگل به اردوی راهیان نور اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار مرتضی فرمانیان ظهر یکشنبه،‌ در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: اولین کاروان با نام سردار شهید مصطفی زاهدی امروز اعزام شد و آخرین کاروان نیز نهم فروردین ۹۷ اعزام می شود.

وی با اشاره به اجرای برنامه های فرهنگی امسال در اردوهای راهیان نور بیان کرد: یک روحانی در هر کاروان به همراه یک راوی برای بیان خاطرات جهاد و شهادت در ۱۱ اتوبوس اعزامی حضور دارند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آران و بیدگل گفت: کاروان های اعزامی در سه اردوگاه شهید باکری، شهید کاظمی و شهید مسعودیان در شهرهای اهواز و خرمشهر اسکان داده می شوند.

وی بازدید از منطقه های عملیاتی شلمچه، اروند کنار، منطقه عملیاتی رمضان، هویزه، دهلاویه و طلائیه را جزو برنامه های زائران برشمرد و افزود: مانور رزم شبانه در محل اردوگاه ها به یاد شب های عملیاتی دوران دفاع مقدس انجام خواهد شد.

اردوهای راهیان نور هر ساله جهت بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور به صورت عمومی و هم چنین اردوهای راهیان نور خاص دانش آموزان و بسیج دانشجویی در ایام مختلف سال برگزار می شود.

آران و بیدگل با بیش از صد هزار نفر جمعیت در شمالی نقطه استان اصفهان واقع است.