محمد آفريده: "سينماي اكران" به خودش هم رحم نمي كند

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، محمد آفريده، رييس مركز گسترش سينماي مستند و تجربي، برگزار كننده اين برنامه، صبح امروز در نشستي مطبوعاتي با اعلام اين خبر، گفت: سينماي مستند بخش زنده سينماي هر كشور است و به خاطر تنوع و تكثري كه در خود دارد، مي تواند به آگاهي خشي به مخاطب كمك كند.

وي در ادامه گفت: به نظر من سينماي مستند، كوتاه، تجربي و انيميشن در يك جبهه هستند و اگر توجه نداشته باشيم واز اين سينما حمايت نكنيم، سينماي اكران نه به خودش رحم مي كند نه به اين سينما.

آفريده اضافه كرد: حدود يك سال و نيم پيش برنامه ريزي اين جشم انداز را طراحي كرديم. حامي اصلي ما، جشنواره مستند بيروت بود كه با ارتباط خوبي كه با رايزن فرهنگي كشورمان در لبنان برقرار كرديم، توانستيم با كمك اين جشنواره فراخواني در كشورهاي عربي بدهيم وبيش از صد فيلم به دبير خانه رسيد.

وي تصريح كرد: يكي از علتهاي انتخاب اين سينما، مسائل ريشه اي خود اين سينماست كه سالهاي بسيار زيادي با اشغال، مقاومت و ظلم رژيم صهيونيستي مواجه بوده كه با اين حال، اين سينماي نوپا، سرزنده و درحال رشد در كنار مقاومت و ايثار زندگي مي كند و زندگي پرشور و نشاطي را به تصوير مي كشد.

فريد فرخنده كيش، ذبير اين چشم انداز در ادمه جلسه گفت:اهداف ما از برگزاري اين برنامه، بزرگداشت سالگرد انتفاضه، روز چهارم دي ماه، روز همدلي و همدردي با كودكان فلسطيني، آشنايي با نحوه استفاده از هنر سينما در بيان عقايد و نظريات، آشنايي با سينماي مستند فلسطين و لبنان و زندگي و آداب و رسوم مردم اين كشورها و نيز آشنايي با سينماي مقاومت در سرمينهاي اشغالي است.

فرخنده كيش انتخاب اين فيلمها را حاصل يك سال و نيم فعاليت مستمر، دانست و گفت: 50 فيلم به مدت 1600 دقيقه با زيرنويس فارسي به نمايش در مي آيند.

دبير اين چشم انداز تأكيد كرد: هيچ موضوع خاصي در اين جشنواره موضوع اصلي نبوده و در همه زمينه هاي سياسي اجتماعي فيلمها پذيرفته شدند.

وي همچنين از برگزاري جلسات نقد و بررسي و تبادل نظر با حضور منتقدان داخلي و ميهمان در كنار اين چشم انداز خبر داد. به علاوه تعدادي از فيلمهاي ايراني با كيفيت مطلوب با موضوع لبنان و فلسطين در بخشي از جشنواره به نمايش در مي آيند.

به گفته فرخنده كيش برگزاري چشم انداز سينماي مستند هلند در خرداد ماه سال 1383 و چشم انداز نماي مستند كشورهاي عرب در دي ماه 1383 را از برنامه هاي آينده مركزگسترش سينماي مستند و تجربي اعلام كرد.



شيرين نادري، مسؤول بخش بازرگاني و بين الملل اين چشم انداز هم در ادامه در باره فيلمهاي شركت كننده و ميهمانان اين برنامه توضيحاتي ارائه داد.

به گفته او "محمد هاشم" مدير جشنواره بين المللي فيلمهاي مستند بيروت، "هشام قائد" فيلمساز و مسؤول بخش هماهنگي جشنواره بين المللي كودكان "الجنا" لبنان، "كاتيا جارجورا"فيلمساز لبناني، "داليا فتلاح"، فيلمساز لبناني، "نديم جارجورا"منتقد لبناني سينما از مجله"اسافير" و چند فيلمساز ديگر از جمله ميهمانان اين چشم انداز هستند.