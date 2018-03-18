به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید «کلاه قرمزی» که از اول نوروز ۹۷ مهمان خانه های مردم می شود، قرار است اتفاقات جدیدی را برای علاقه مندان به این مجموعه رقم بزند.

«کلاه قرمزی» جدید چهار شخصیت دارد که از جمله آنها یک موش و یک گربه است و همچنین پیرمردی در میان این شخصیت ها وجود دارد که دایم آواز می خواند اما ظاهرا این کاراکتر برای پخش از تلویزیون دچار اصلاحاتی شده است.

این فصل از «کلاه قرمزی» که امسال پخش می شود، قرار بود در نوروز ۹۶ روی آنتن شبکه دو برود که به دلیل مشکلات مالی نمایش آن میسر نشد. ظاهرا هنوز هم همه عوامل این مجموعه دستمزدهای خود را دریافت نکرده و نتوانسته اند، تسویه کنند.

مجموعه «کلاه قرمزی» با همراهی جمعی از هنرمندان به عنوان صداپیشه تولید می شود که شامل حمید جبلی، محمدرضا هدایتی، محمد بحرانی، بهادر مالکی، احسان کرمی، کاظم سیاحی، نگار استخر، هوتن شکیبا هستند.

«کلاه قرمزی» به کارگردانی ایرج طهماسب و تهیه کنندگی حمید مدرسی ساخته می شود و علاقه مندان بسیاری هر سال منتظر هستند تا به تماشای این مجموعه بنشینند.

این مجموعه از اول فرودین هر شب ساعت ۲۰ روی آنتن شبکه دو می رود و بازپخش آن ساعت ۲۴ و همچنین ساعت ۱۵ روز بعد است.