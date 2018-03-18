نصب ۹۴۰۰ کنتور فهام دراستان همدان/احداث یک نیروگاه بادی دراسدآباد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهیدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های این شرکت در حوزه اقتصاد مقاومتی و احداث ۰.۵ مگاوات نیروگاه CHP استخر اسدآباد و ۷ مگاوات نیروگاه DG توان شفق و شهرک صنایع غذایی بهار اظهار داشت: علاوه بر نیروگاه‌های CHP، DG و خورشیدی یک نیروگاه بادی با محور ۷.۵ ثانیه در شهرستان اسدآباد پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به بسترسازی‌های انجام شده در خصوص احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در استان همدان افزود: در شهرستان‌های ملایر، کبودراهنگ و نهاوند نیز اداره اوقاف و امور خیریه اعلام کرده با وجود سرمایه‌گذار زمین واگذار می‌کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان اظهار داشت: همچنین کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز می‌تواند در این راستا همانند استان‌های یزد و خراسان جنوبی با سرمایه‌گذاری بر روی منازل مددجویان نسبت به تولید و فروش و ورود انرژی به شبکه اقدام کند.

شهیدی ادامه داد: در بخش سازمان‌ها نیز آب و فاضلاب شهری و روستایی و دامپزشکی برای ۲۰ درصد انرژی از نیروگاه‌های خورشیدی اقدام کرده‌اند و سایر ادارات نیز در حال پیگیری است.

وی یادآور شد: دو نیروگاه خورشیدی در سال گذشته به بهره‌برداری رسیده و سه نیروگاه نیز به صورت آزمایشی در مدار قرار گرفته و دو نیروگاه نیز در ایام دهه فجر امسال کلنگ‌زنی شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در بخش کاهش تلفات نیز عنوان کرد: در این بخش با توجه به هدف تعیین شده از طریق توانیر اقدامات لازم انجام شده است.

وی با بیان اینکه در این راستا انحراف قرائت‌ها استخراج و نسبت به تصحیح جمع‌آوری تلفات غیرفنی اقدام می‌شود، افزود: تنظیم قرائت برای کنتورهایی که طی یک یا چند سیکل دارای عدم قرائت هستند از جمله اقدامات انجام شده است که با تحلیل نموداری روند قرائت روزانه، ماهیانه و سیکل‌های قرائتی کیفی‌بخشی قرائت‌ها صورت گرفته که در کاهش تلفات مؤثر است.

شهیدی همچنین با اشاره به نصب کنتورهای فهام عنوان کرد: در خصوص کنتورهای فهام امید است از طریق توانیر با توافق با ساتبا اقدامات لازم صورت گرفته و نسبت به تسریع در روند تهیه و تأمین کنتور اقدام شود.

وی اظهار داشت: طی سال‌های گذشته ۵ هزار کنتور و امسال نیز ۴ هزار و ۳۹۸ کنتور نصب شده که مابقی نیز در صورت تأمین کنتورها با سرعت اجرایی می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان گفت: با توجه به کنتورهای فهام منصوبه که در دو بخش صنعتی و کشاورزی صورت گرفته است، فقط یک هزار و ۸۰۰ کنتور دیگر در بخش کشاورزی مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه از دیگر پروژه‌های این شرکت در حوزه اقتصاد مقاومتی پروژه ۶۳.۲۰ همدان ۶ است، اظهار داشت: این پروژه بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده در حال حاضر یک ترانس موبایل نصب شده است.

شهیدی افزود: همراه با ورود کابل ۶۳ خروجی‌های ۲۰ نیز همزمان انجام می‌شود که با این اقدام رینگ خطوط یک و ۲ همدان نیز تأمین می‌شود؛ همچنین طرح GIS این پست تا پایان شهریور ماه ۹۷ انجام می‌شود.