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۲۷ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۲۴

شهردار اصفهان:

تردد شهروندان اصفهانی با مترو به ۱۰۰ هزار نفر افزایش پیدا می‌کند

تردد شهروندان اصفهانی با مترو به ۱۰۰ هزار نفر افزایش پیدا می‌کند

اصفهان - شهردار اصفهان گفت: امروز ۳۰ هزار نفر از متروی اصفهان استفاده می‌کنند و امیدواریم تا سال آینده میزان تردد شهروندان توسط مترو به ۱۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله نوروزی بعدازظهر یک‌شنبه در مراسم بهره‌برداری آزمایشی از آخرین فاز خط یک متروی اصفهان اظهار داشت:چند ماه پیش استفاده از ایستگاه‌های مترو در دروازه دولت و میدان انقلاب قابل تصور نبود اما شاهد استفاده از این ایستگاه‌ها در یکی از اضلاع غربی یا شرقی هستیم.

وی افزود: امروز ۳۰ هزار نفر از متروی اصفهان استفاده می‌کنند و امیدواریم تا سال آینده میزان تردد شهروندان توسط مترو به ۱۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کند.

شهردار اصفهان با بیان اینکه در چند سال آینده خط دوم و سوم مترو نیز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، ابراز داشت: با اتخاذ شیوه‌های جدید و برنامه‌ریزی‌های مناسب تا چهار سال آینده در نقاط مختلف شهر دسترسی به مترو را شاهد خواهیم بود.

قطار شهری اصفهان تا شهرهای بهارستان و شاهین‌شهر امتداد خواهد یافت

وی اضافه کرد: مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده قطار شهری اصفهان تا شهرهای بهارستان و شاهین‌شهر نیز امتداد خواهد یافت و شاهد به هم پیوستگی مسیرهای شهری توسط خطوط مترو خواهیم بود.

نوروزی تاکید کرد: گسترش مترو در تمامی نقاط شهر اصفهان بار ترافیک را کاهش می‌دهد که برای رونق گردشگری در شهر تاریخی اصفهان تاثیرگذار خواهد بود.

کد مطلب 4254933

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