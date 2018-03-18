به گزارش خبرنگار مهر، قدرتالله نوروزی بعدازظهر یکشنبه در مراسم بهرهبرداری آزمایشی از آخرین فاز خط یک متروی اصفهان اظهار داشت:چند ماه پیش استفاده از ایستگاههای مترو در دروازه دولت و میدان انقلاب قابل تصور نبود اما شاهد استفاده از این ایستگاهها در یکی از اضلاع غربی یا شرقی هستیم.
وی افزود: امروز ۳۰ هزار نفر از متروی اصفهان استفاده میکنند و امیدواریم تا سال آینده میزان تردد شهروندان توسط مترو به ۱۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کند.
شهردار اصفهان با بیان اینکه در چند سال آینده خط دوم و سوم مترو نیز مورد بهرهبرداری قرار میگیرد، ابراز داشت: با اتخاذ شیوههای جدید و برنامهریزیهای مناسب تا چهار سال آینده در نقاط مختلف شهر دسترسی به مترو را شاهد خواهیم بود.
قطار شهری اصفهان تا شهرهای بهارستان و شاهینشهر امتداد خواهد یافت
وی اضافه کرد: مطابق برنامهریزیهای انجام شده قطار شهری اصفهان تا شهرهای بهارستان و شاهینشهر نیز امتداد خواهد یافت و شاهد به هم پیوستگی مسیرهای شهری توسط خطوط مترو خواهیم بود.
نوروزی تاکید کرد: گسترش مترو در تمامی نقاط شهر اصفهان بار ترافیک را کاهش میدهد که برای رونق گردشگری در شهر تاریخی اصفهان تاثیرگذار خواهد بود.
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