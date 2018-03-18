ساخت خطوط دوم و سوم متروی اصفهان وارد فاز اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله معین بعد از ظهر یک‌شنبه در مراسم بهره‌برداری آزمایشی از آخرین فاز خط یک متروی اصفهان اظهار داشت: متروی اصفهان در ابتدا قرار بود در طول پنج سال اجرایی شود اما در نهایت بیش از ۱۵ سال طول کشید به نوعی که بسیاری از استان‌هایی که دیرتر از نصف‌جهان پروژه متروی خود را آغاز کردند از خطوط قطار شهری سال‌ها زودتر از اصفهان بهره‌برداری کردند.

وی افزود: برخی دلایل برای عقب ماندن از دیگر استان‌های کشور در راستای راه اندازی مترو منطقی بود اما بی توجهی به این امر مهم از دیگر دلایل عقب افتادن بهره‌برداری از متروی اصفهان بوده است.

اعتبارات ذکر شده برای مترو اصفهان در تاریخ شهرداری‌ بی‌سابقه است

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان اعتبارات ذکر شده برای مترو اصفهان را در تاریخ شهرداری‌ بی‌سابقه برشمرد و گفت: اکنون خط یک متروی اصفهان با تلاش بسیار به نتیجه رسیده و ساخت خط دوم وسوم نیز وارد فاز اجرایی شده است.

وی ادامه داد: گرفتن تسهیلات برای خط دوم متروی اصفهان از بانک شهر و جلب مشارکت بنیاد مستضعفان برای خط سوم در اولویت شورای شهر قرار گرفت چراکه شهرداری اصفهان نیاز به حمایت برای تکمیل این خطوط دارد.

بهره برداری بخشی دیگر از خطوط متروی اصفهان در ۴ سال آینده

معین با بیان اینکه در چهار سال آینده بخشی از خطوط دو و سه نیز به احتمال قوی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت، بیان داشت: به یمن ولادت حضرت زهرا (س) و حضرت علی (ع) شاهد فعالیت‌های خوبی در خط دو و سه متروی اصفهان خواهیم بود.