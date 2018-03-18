نیروهای حراست چشم و گوش نظام و از برگزیدگان نیروهای دولت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک حراست های دستگاه های تابعه استانداری همدان ظهر یکشنبه با حضور مدیرکل حراست های استان، مدیر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، فرمانده حفاظت ناجای استان و نماینده اداره کل اطلاعات استان برگزار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری در این نشست گفت: همه قوا مامور و مکلف به این هستند که مردم را به نظام امیدوار کنند.

رضا قیاسی افزود: انقلاب و ادعای حکومت دین، کار ساده ای نیست اما ملت ایران این ادعا را کرده اند و امروز سربلند هستند و اگر دستورات دینی را در کار وارد کنیم، جذب نسل های آینده امکان پذیر خواهد بود.

وی اضافه کرد: دین داری سخت اما لذت بخش است و اگر فرزندان ما با دین آشنا شوند، هیچ گاه از دین فاصله نخواهند گرفت.

معاون استاندار همدان بابیان اینکه خیال مدیران راحت است که حراست ها کمک می کنند و مسیر را درست نشان می دهند و با تذکر به جای تنبیه از خطا پیشگیری خواهند کرد، ادامه داد: دوست نداشته باشیم مردم خطا برودند، اخلاق را رعایت و به هم دیگر کمک کنیم تا انقلاب را که تا به این مرحله رسیده به پیش ببریم.

وی عنوان کرد: پیامبراسلام(ص) علم داشتند و غیب را می دانستند اما بر اصل پیشگیری تاکید داشتند و پیشگیری در دین ما جایگاه بسیار مهمی دارد.

معاون استاندار همدان ادامه داد: نگاه مکتبی این است که اگر متوجه خطایی شدیم جلوی آن خطا را بگیریم نه اینکه اجازه دهیم فرد به آن خطا ادامه دهد و برود تا با سر به زمین بخورد.

قیاسی اظهار داشت: روایت های بسیاری از پیامبر اسلام (ص) وجود دارد که بر پیشگیری تاکید دارد و سرشار از ظرافت های اخلاقی است.

وی تاکید کرد: نباید حب و بغض را در کار وارد کنیم و باید بر پیشگیری و مراقبت از نیروها اقدام کنیم.

معاون استاندار همدان گفت: مدیریت هایی که در راس این مجموعه ها داریم، نیروهای منتخب از بین نیروهای انقلابی و متعهد هستند که با کمک به مجموعه نمی گذارند دولت و نظام آسیب ببینند.

قیاسی عنوان کرد: حراست جایگاه بسیار مهمی است و بدون چراغ و نگهبان هیچ کس مسیر خطرناکی را نمی رود.

وی از طرف استاندار همدان از تلاش ها و اقدامات حراست مدیر کل استانداری و حراستهای تابعه قدردانی کرد.

مدیر گزینش استانداری همدان نیز در این نشست گفت: به استاندار همدان به خاطر انتخاب آقای آزادبخت به عنوان مدیر کل حراست، تبریک عرض می کنم.

مهدی باب الحوائجی افزود: استاندار همواره به دو شاخص تقوای الهی و در نظر گرفتن شرع و در نظر گرفتن قانون، مقررات و ضوابط ما را توصیه کرده است.

وی با بینا اینکه پستها و خدمات تمام می شود و باید پاسخگوی اعمال خود باشیم، ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر از فروع دین و اعتقادات دینی و قلبی ما است.

وی بابیان اینکه بی تفاوتی سم است، گفت: باید رافت اسلامی را در برخوردها در نظر گرفت.

مدیر کل حراست استانداری همدان نیز در این نشست گفت: وقتی مدیر سالم است و به ما اختیار کامل می دهد، نتیجه آن به ثمر نشستن تلاش هاست و استاندار پشتیبانی تام و کمال از حراست داشته است.

مصطفی آزاد بخت اظهار داشت: هم و غم حراستی ها، داشتن مدیری سالم و توانمند است که استاندار همدان با سلامت، اقتدار، چشم پاکی، دل پاکی و دست پاکی مجموعه را به بهترین شکل مدیریت می کند.

وی عنوان کرد: استاندار با وقت گذاشتن بیش از حد و جهادی و انقلابی الگویی مناسب برای همه مدیران است و استاندار با اعتقاد به سلامت مجموعه و صیانت از سرمایه انسانی با تمام توان از حراست پشتیبانی کرده و همیشه باعث دلگرمی و پشت گرمی حراست است.

مدیر کل حراست استانداری همدان ادامه داد: طی بررسی کارشناسی حراست وزارت کشور از حراست استانداری و فرمانداری ها، صیانت نه به معنی برخورد نکردن، بلکه به معنی برخورد مناسب را از نقاط مثبت کار دیده اند.

وی اضافه کرد: سال آتی جلسات کاربردی تری خواهیم داشت و به بهترین شکل ممکن باید تبادل اطلاعات انجام دهیم.

وی عنوان کرد: استاندار دلگرم کننده، پشتیبان و حامی خوبی برای همه ما هستند.

در این مراسم به دلیل کسب رتبه برتر کشور از سوی وزارت کشور استانداری همدان از تعامل و همکاری حراست های تابعه، حفاظت اطلاعات های دادگستری، ناجا، حراست کل و اطلاعات استان و مدیریت مدیر کل حراست استانداری با اهدای لوح سپاسی قدردانی شد.