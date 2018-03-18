فرامرز اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ورود تانکرهای حامل سوخت عراقی از مرز رسمی پرویزخان ممنوع است.

فرماندار قصرشیرین گفت: بر این اساس ورود تانکرهای سوخت عراقی تا صبح روز دوشنبه ششم فروردین ۱۳۹۷ از مرز رسمی پرویزخان ممنوع می باشد.

وی علت این مسئله را اعمال محدودیت های ترافیکی از سوی پلیس راه و بخشنامه ترانزیت و پایانه های مرزی به منظور تسهیل در تردد مسافران نوروزی اعلام کرد.

اکبری با بیان اینکه از تاریخ ۲۶ اسفند لغایت ۶ فروردین تانکرهای حامل سوخت حق تردد در جاده های ایران را ندارند، گفت: تردد سایر خودروهای سنگین حامل مصالح ساختمانی و بار به مناطق زلزله زده در ایام نوروز ممنوعیت ندارد.