۶۰۰ مجموعه بوم گردی در کشور آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور عصر یکشنبه به همراه شاهین فتحی معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور و زاهدی استاندار قزوین روز یکشنبه در سفر به قزوین از وضعیت آمادگی استان در پذیرایی از مسافران نوروزی بازدید کرد.

مونسان در بازدید از منطقه گردشگری بوستان باراجین در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: ۱۹ دستگاه اجرایی از دو ماه پیش با هماهنگی کامل تلاش کردند تا ایام خوبی را برای مردم در تعطیلات نوروزی رقم بزنند وبیش از ۵۰۰ هزار نفر در طرح نوروزی مشارکت دارند.

وی افزود: به مردم توصیه می کنیم سفر را از نقطه مبدا آغاز کنند و در طول مسیر هم لذت ببرند و ما هم برنامه های متنوعی در طول مسیر پیش بینی کرده ایم تا این تعطیلات برای مسافران ساعات خوشی را ایجاد کند و فقط رسیدن به مقصد نباشد.

مونسان تصریح کرد: امروز از محور غربی تهران در استان قزوین بازدید می کنیم و در حاشیه این بازدید از منطقه نمونه گردشگری باراجین که ۱۴۰۰ هکتار فضای بی نظیر و طبعیت گردی زیبایی دارد دیدن کردیم و ظرفیت های بسیار خوب این منطقه می تواند یک «آکو کمپ» را در استان شما عملیاتی کند.

وی بیان کرد: اقدامات خوبی در استان قزوین صورت گرفته و فرصت بی نظیری در این منقطه ایجاد شده که با کمک بخش خصوصی می توانیم یک اکو کمپ را مهیا کنیم تا مسافران نوروزی از آن استفاده کنند.

ظرفیت بوم گردی کشور ارزشمند است

معاون رئیس جمهور یادآورشد: ۶۰۰ مجموعه بوم گردی در کشور با ظرفیت های مختلف آماده پذیاییی از گردشگران شده است و با این امکانات امیدواریم بتوانیم سفر ارزان را در کشور محقق کنیم.

وی بیان کرد: ظرفیت بوم گردی در کشور یک اقتصاد جدیدی را برای روستا ایجاد کرده و در کنار اشتغالزایی توانسته شرایط بسیار خوبی را برای خدمت رسانی مطلوب مهیا کند.

مونسان یادآورشد: مدتی است که بناهای تاریخی را به محلی برای اقامت تبدیل کرده ایم تا این اماکن به اقامت گاه تبدیل شود که با استقبال روبرو شده و تبدیل بناهای تاریخی به هتل می تواند به رونق گردشگری هم کمک کند.

وی اضافه کرد: ایران کشور بزرگی است و بسیاری از بناها در سالهای گذشته بدون استفاده مانده و در حال تخریب بود که با کمک بخش خصوصی در حال تبدیل آنها به اقامت گاه و هتل هستیم که ظرفیت اقامتی را نیز افزایش خواهد داد.

۴۰۰ موزه کشور آماده بازدید در نوروز است

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور اظهارداشت: همچنین ۴۰۰ مجموعه و سایت موزه ای در کشور در نوروز در خدمت مردم است و سرویس لازم را به مسافران و گردشگران داخلی و خارجی ارائه می کند.

در این بازدید علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، جواد حضرتی مدیرکل میراث فرهنگی استان، حسن آصفی مدیرعامل جمعیت هلال احمر و پیمان نامداری رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان و علی صفری شهردار قزوین هم حضور داشتند.