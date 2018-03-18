استعفای مقدری از سازمان فاوا تا عدم توجه به تذکرات شورای شهر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مقدری پیش از ظهر یکشنبه علت استعفای خود از هیئت مدیره سازمان فاوا شهرداری را عملکرد ضعیف این سازمان عنوان کرد و اظهار داشت: من به عنوان ناظر بر عملکرد سازمان فاوا به دلیل ضعیف بودن نحوه عملکرد این سازمان استعفا می دهم.

وی با اظهار اینکه نباید سفر ارزان را برای مسافران نوروزی ایجاد کرد، ابراز داشت: نباید با اسکان دادن مسافران در باغ فدک و غدیر اختلال در کار بخش خصوصی و هتل سازی که یک سال به انتظار مسافران بودند ایجاد کنیم و خود ما به پایه های گردشگری و درآمدزایی آسیب بزنیم.

گفتنی است؛‌ استعفای مقدری پس از تعطیلات نوروز در صحن علنی شورای شهر اصفهان بررسی خواهد شد.

همچنین، نایب رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان در تذکر به شهردار گفت: چرا هنوز وضعیت اساسنامه سازمان ها به ویژه سازمان سرمایه گذاری و امور مشارکت ها نهایی نشده است.

مهدی مزروعی بیان داشت: ۱۶ مهرماه امسال که ابتدای کار شهردار اصفهان بود، تذکری را با امضای ۱۰ نفر از اعضای شورا به ایشان دادیم که این تذکر در خصوص این بود که ایشان در مورد چارت سازمانی شهرداری و اساسنامه سازمان ها کاری نکنند تا مجوز شورا را بگیرند.

وی با بیان اینکه در جلسه تلفیق بعد از این تذکر مجوز داده شد به ایشان که چارت شهرداری را اجرا کند و موظف شد که اساسنامه سازمان ها را با تعامل با وزارت کشور و مجوز شورا نهایی کند، اضافه کرد: در جلسات خصوصی با شهردار بارها تذکر دادیم اما متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده و در مورد اساسنامه سازمان ها بحث را پایان یافته نمی دانم.

نایب رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: در سازمان مشارکت ها و سرمایه گذاری این موضوع بغرنج تر است، چرا که هنوز به صورت شورای عالی اداره می شود و حتی متن اولیه اساسنامه را هم نیاوردند و چرا وضعیت اساسنامه سازمان ها به ویژه سازمان سرمایه گذاری و امور مشارکت ها نهایی نشده است.

وی ادامه داد: این موضوع با سیاست شورا و آنچه که شهردار در مورد اولویت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی ارائه کرد در تعارض است و باید از نظر نظام حقوقی و سازمانی قضیه را تعیین تکلیف کند.

رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در تذکر دیگر جویای عدم رسیدگی به تذکرات اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان شد و اعلام کرد: بودجه سازمان ها از حدود دو ماه قبل در هیئت مدیریه آن تصویب شده است، چرا برای ارائه آن به شورای شهر انقدر طول کشیده است و چه دلیلی دارد که همه با هم ارائه شود.

عباسعلی جوادی اضافه کرد: در صورتی که سال های قبل چنین اتفاقی صورت نگرفته است.