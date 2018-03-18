به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ پارسا ظهر یکشنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری با اشاره به کاهش ۵۸ درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: میزان بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵۸ درصد کاهش بارندگی دارد.

وی عنوان کرد: میزان بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نسبت به میانگین بلند مدت دوره مشابه ۶۵ درصد کاهش بارندگی دارد.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: میزان بارندگی سال زراعی جاری چهارمحال و بختیاری نسبت به سال زراعی کامل ۷۲درصد کاهش بارندگی دارد.

وی بیان کرد: الگوی بارش در چهارمحال و بختیاری تغییر کرده است و بارش ها در این استان به صورت باران هستند.