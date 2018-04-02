۵۰ پرونده مهم قضایی سال ۹۶/ پرونده های جاسوسی باز هم در صدر

خبر گزاری مهر، گروه جامعه- مهدیه محمدی: «سال ۹۶ را شاید بتوان سالی سخت از نظر مشکلات اقتصادی و اجتماعی توصیف کرد، چرا که شاهد برگزاری چند تجمع اعتراضی در دی و بهمن ماه در اغلب شهرها بودیم، علاوه بر این مشکلات مرتبط با بانک‌ها، موسسات پولی و اعتباری، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی هم منجر به تشکیل چندین پرونده قضایی در قوه قضائیه شد» این جملات تنها بخشی از اظهار نظر دادستان تهران در رابطه با پرونده های قضائی سال گذشته است. سالی که مهم ترین پرونده های قضایی در آن به پرونده های سیاسی آن هم از نوع امنیتی بر می گردد پرونده هایی که اغلب به شناسایی یک جاسوس آن هم از نوع چند تابعیتی بر می گشت.

علاوه بر اینها، سال ۹۶ از حیث مهم ترین پرونده های قضایی، علاوه بر تشکیل پرونده برای برخی از فرمانداران، به موضوع پیگیری پرونده های مسئولان دولتی سابق و احضار تعدادی از مسئولان دولت فعلی به دادسرا اشاره کرد.

نکته قابل توجه در رابطه با پرونده های مهم قضایی ۹۶ می توان به پرونده های امنیتی با محوریت پرونده های جاسوسی اشاره کرد که همچون دو سال گذشته باز هم درصد بسیاری از پرونده های مهم امسال را به خود اختصاص دادند که از جمله این پرونده ها می توان به صدور کیفرخواست برای ۸پرونده امنیتی اشاره کرد که تنها یکی از آنها مربوط به یکی از مدیران مرکز مطالعات ایران و عرب است، علاوه بر این پرونده جاسوس آمریکایی که به بهانه ادامه تحصیل به ایران آمده بود از مهم ترین پرونده هایی بود که با ورود دستگاه قضا حکم مقتضی صادر و در نهایت مختومه شد. در نهایت پرونده دری اصفهانی نیز پس از مدتها مورد بررسی قرار گرفت که دادگاه در نهایت او را به ۵ سال حبس محکوم کرد. علاوه بر این پرونده های دیگری از جمله نازنین زاغری و سیامک و باقر نمازی هم مطرح است که زمزمه هایی مبنی بر انتقال این متهمان هم به گوش می رسد.

پرونده جعبه سیاه بابک زنجانی در هاله ای از ابهام

اگرچه قفل یک پرونده شش ساله یعنی پرونده اختلاس و فرار محمودرضا خاوری از مدیران پیشین بانک ملی باز شد و این پرونده به دادگاه ارسال و حکم صادر شد، اما یکی دیگر از مهم ترین پرونده هایی که انتشار می رفت در سال ۹۶ مورد رسیدگی با سرعت بیشتری قرار می گرفت، پرونده علیرضا زیبا حالت منفرد بود که از او به عنوان جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی یاد می شد، پرونده ای که همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و گویا قرار نیست قفل آن پرونده باز شود.

بخشی از پرونده هایی که در سال ۹۶ مورد بررسی قرار گرفت و یا اتفاق جدیدی در آن ها رخ داد به شرح زیر است: