۵۰ پرونده مهم قضایی سال ۹۶/ پرونده های جاسوسی باز هم در صدر

خبر گزاری مهر، گروه جامعه- مهدیه محمدی: «سال ۹۶ را شاید بتوان سالی سخت از نظر مشکلات اقتصادی و اجتماعی توصیف کرد، چرا که شاهد برگزاری چند تجمع اعتراضی در دی و بهمن ماه در اغلب شهرها بودیم، علاوه بر این مشکلات مرتبط با بانکها، موسسات پولی و اعتباری، مشکلات صندوقهای بازنشستگی هم منجر به تشکیل چندین پرونده قضایی در قوه قضائیه شد» این جملات تنها بخشی از اظهار نظر دادستان تهران در رابطه با پرونده های قضائی سال گذشته است. سالی که مهم ترین پرونده های قضایی در آن به پرونده های سیاسی آن هم از نوع امنیتی بر می گردد پرونده هایی که اغلب به شناسایی یک جاسوس آن هم از نوع چند تابعیتی بر می گشت.
علاوه بر اینها، سال ۹۶ از حیث مهم ترین پرونده های قضایی، علاوه بر تشکیل پرونده برای برخی از فرمانداران، به موضوع پیگیری پرونده های مسئولان دولتی سابق و احضار تعدادی از مسئولان دولت فعلی به دادسرا اشاره کرد.
نکته قابل توجه در رابطه با پرونده های مهم قضایی ۹۶ می توان به پرونده های امنیتی با محوریت پرونده های جاسوسی اشاره کرد که همچون دو سال گذشته باز هم درصد بسیاری از پرونده های مهم امسال را به خود اختصاص دادند که از جمله این پرونده ها می توان به صدور کیفرخواست برای ۸پرونده امنیتی اشاره کرد که تنها یکی از آنها مربوط به یکی از مدیران مرکز مطالعات ایران و عرب است، علاوه بر این پرونده جاسوس آمریکایی که به بهانه ادامه تحصیل به ایران آمده بود از مهم ترین پرونده هایی بود که با ورود دستگاه قضا حکم مقتضی صادر و در نهایت مختومه شد. در نهایت پرونده دری اصفهانی نیز پس از مدتها مورد بررسی قرار گرفت که دادگاه در نهایت او را به ۵ سال حبس محکوم کرد. علاوه بر این پرونده های دیگری از جمله نازنین زاغری و سیامک و باقر نمازی هم مطرح است که زمزمه هایی مبنی بر انتقال این متهمان هم به گوش می رسد.
پرونده جعبه سیاه بابک زنجانی در هاله ای از ابهام
اگرچه قفل یک پرونده شش ساله یعنی پرونده اختلاس و فرار محمودرضا خاوری از مدیران پیشین بانک ملی باز شد و این پرونده به دادگاه ارسال و حکم صادر شد، اما یکی دیگر از مهم ترین پرونده هایی که انتشار می رفت در سال ۹۶ مورد رسیدگی با سرعت بیشتری قرار می گرفت، پرونده علیرضا زیبا حالت منفرد بود که از او به عنوان جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی یاد می شد، پرونده ای که همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و گویا قرار نیست قفل آن پرونده باز شود.
بخشی از پرونده هایی که در سال ۹۶ مورد بررسی قرار گرفت و یا اتفاق جدیدی در آن ها رخ داد به شرح زیر است:
|
ردیف
|
عنوان پرونده
|
وضعیت پرونده
|
۱
|
بابک زنجانی
|
تأیید حکم اعدام در دیوان عالی، اجرای حکم در هاله ای از ابهام
|
۲
|
همدستان بابک زنجانی
|
برگزاری جلسات دادگاه، صدور حکم، اعتراض به حکم، ارسال به دیوان عالی
|
۳
|
زیبا حالت منفرد (جعبه سیاه پرونده زنجانی)
|
همچنان مفتوح در دادسرا
|
۴
|
کرسنت
|
بخشی از پرونده مفتوح/ رسیدگی با قاضی جدید
|
۵
|
املاک شهرداری
|
صدور ۱۸۲ قرار نهایی/۱۲ مورد قرار جعل/۱۷۰ مورد قرار منع تعقیب
|
۶
|
حقوق های نجومی
|
صدور ۳۳ فقره کیفرخواست/صدور حکم حبس و رد مال برای برخی متهمان
|
۷
|
بورسیه ها
|
مفتوح در دیوان عدالت اداری/صدور حکم دیوان در برخی از موارد
|
۸
|
دری اصفهانی
|
صدور حکم پنج سال حبس
|
۹
|
حمید بقایی
|
برگزاری دادگاه/صدور حکم۱۵سال حبس/ تحمل کیفر در اوین
|
۱۰
|
ابربدهکاران بانکی
|
فرار دو متهم پرونده/مذاکره با بانکها
|
۱۱
|
محمودرضا خاوری
|
برگزاری دادگاه/ صدور۳۰سال حکم حبس و رد مال
|
۱۲
|
حسین فریدون
|
همچنان مفتوح در دادسرا
|
۱۳
|
مهدی جهانگیری
|
مفتوح در دادسرا/بازداشت و آزادی با وثیقه
|
۱۴
|
جاسوس در دفتر مشاور فرهنگی رئیس جمهور
|
همچنان مفتوح در مرحله تحقیقات
|
۱۵
|
برخورد دو قطار در سمنان
|
مفتوح/ بازداشت چند مدیر/ارائه گزارش نهادی مختلف
|
۱۶
|
اختلاس از بانک ملت
|
همچنان مفتوح/تعقیب قضایی برای ۷متهم/بازداشت برخی از متهمان
|
۱۷
|
معاون سابق آستان قدس رضوی
|
ارجاع به دادگستری تهران/ مفتوح در دادسرا
|
۱۸
|
کهریزک
|
برگزاری دادگاه /اجرای حکم ۲سال حبس به زودی/ صدور حکم برای قاضی پرونده/جلب مرتضوی به زودی
|
۱۹
|
تخلفات سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی
|
برگزاری دادگاه برای بخش دوم پرونده
|
۲۰
|
کشف حجاب دختران در خیابان انقلاب
|
بازداشت چند نفر/ارسال پرونده به دادگاه/ صدور حکم ۲سال حبس برای یکی از متهمان
|
۲۱
|
اغتشاشات دی ماه
|
صدور۱۷۵ کیفرخواست برای متهمان/پیگیری برای ردیابی متهم اصلی خارج نشین
|
۲۲
|
حادثه پاسداران
|
صدور کیفرخواست/ارسال ۲۰ پرونده به دادگاه/ برگزاری دادگاه یکی از متهمان
|
۲۳
|
جاسوسان محیط زیستی
|
خودکشی یک متهم/مفتوح در دادسرا / بازداشت چند فعال محیط زیستی
|
۲۴
|
کشتی سانچی
|
تشکیل پرونده قضایی در دادستانی تهران و سازمان بازرسی کل کشور
|
۲۵
|
دکل نفتی
|
برگزاری ۹ جلسه دادگاه/اخذ آخرین دفاعیات در اردیبهشت
|
۲۶
|
حمله داعش به مجلس
|
شناسایی ۲۳متهم
|
۲۷
|
توهین به رئیس جمهور
|
ارسال پرونده به دادگاه
|
۲۸
|
پرونده های انتخاباتی
|
برگزاری دادگاه/صدور حکم انفصال از خدمت برای چند استاندار و فرماندار
|
۲۹
|
قتل بنیتا
|
برگزاری دادگاه/صدور حکم/اجرای حکم اعدام برای متهم
|
۳۰
|
قتل آتنا اصلانی
|
برگزاری دادگاه/اجرای حکم اعدام
|
۳۱
|
قتل ستایش قریشی
|
برگزاری دادگاه/اجرای حکم اعدام برای قاتل
|
۳۲
|
محمدعلی طاهری
|
نقض حکم اعدام/محکومیت به ۵ سال حبس
|
۳۳
|
دو مداح
|
مفتوح در دادسرا
|
۳۴
|
محمود احمدی نژاد
|
مفتوح در دادسرا/ جمع آوری ادله برای دادگاه
|
۳۵
|
محمد رویانیان
|
بررسی سه عنوان اتهامی/صدور کیفرخواست
|
۳۶
|
نازنین زاغری
|
محکومیت به ۵ سال حبس/ پرونده دیگر مفتوح
|
۳۷
|
آشفته بازار ارز
|
بازداشت ۲۷ نفر
|
۳۸
|
آتش سوزی خیابان جمهوری
|
صدور حکم پس از چند سال
|
۳۹
|
تعاونی نگین غرب(بزرگترین کلاهبرداری مسکن)
|
مشکل تسویه حساب و عدم فروش زمین ها
|
۴۰
|
صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه
|
بازداشت اولیه ۴۲ متهم/ بدهکاران بانکی طلب وقت بیشتر کردند
|
۴۱
|
محمد علی نجفی
|
تشکیل پرونده قضایی/ احضار به دادسرا
|
۴۲
|
پرونده های جاسوسی
|
بازداشت بیش از ۲۰ متهم به جاسوسی
|
۴۳
|
پرونده های جاسوسی (احمدجلالی)
|
صدور حکم اعدام
|
۴۴
|
مدیران دوتابعیتی
|
عدم انتشار اسامی/نامه نگاری به دادستانی کل و وزارت اطلاعات/صدور حکم ۶ سال حبس برای یک جاسوس دوتابعیتی
|
۴۵
|
تعاونی مالی ثامن الحجج
|
رفع نقص پرونده/ ارسال به دادگاه
|
۴۶
|
مرگ کیارستمی
|
برگزاری دادگاه/ محکومیت پزشک معالج به پرداخت دیه
|
۴۷
|
پزشک تبریزی
|
صدور حکم اعدام
|
۴۸
|
حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو
|
اعلام گزارش دادستانی تهران/شناسایی قصور ۱۴ دستگاه و نهاد خصوصی و دولتی
|
۴۹
|
اسفندیار رحیم مشایی
|
پرونده مفتوح/بازداشت به منظور انجام تحقیقات بیشتر
|
۵۰
|
سقوط هواپیمای تهران-یاسوج
|
تشکیل پرونده قضایی /ورود دادستانی کل و سازمان بازرسی به حادثه
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